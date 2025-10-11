Advertisement

لبنان

لمناسبة ذكرى نصرالله وصفي الدين.. تدابير سير وهذه الطرقات مُقفلة

Lebanon 24
11-10-2025 | 12:43
A-
A+
Doc-P-1428193-638958087739719677.png
Doc-P-1428193-638958087739719677.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن إغلاق عدد من الطرق في بيروت، تزامنا مع ذكرى استشهاد الأمينين العامّين السابقين لحزب الله السيّدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، ومرور أربعين عامًا على تأسيس جمعية كشّافة الإمام المهدي.
Advertisement

وقالت في بلاغ:" بتاريخ 12-10-2025 الساعة 9.00 صباحًا وبمناسبة ذكرى استشهاد الأمينين العامّين السابقين لحزب الله السيّدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، ومرور أربعين عامًا على تأسيس جمعية كشّافة الإمام المهدي، ستقام فعاليّة تجمّع كشفي كبير في مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية، ويتوقّع الحضور والمشاركة لعدد كبير من المواطنين من جميع المناطق اللبنانية".

 لذلك سيتمّ إقفال الطرقات الآتية:

- الطريق الجانبي المحاذي لأوتوستراد زياد الرحباني من مستديرة السفارة الكويتية حتّى المدينة الرياضية.
الطريق الجانبي المحاذي لأوتوستراد زياد الرحباني من المدينة الرياضية حتّى مستديرة السفارة الكويتية (مع العلم أنّ حركة المرور ستبقى على أوتوستراد الرحباني الخطّ السريع سالكة بالاتّجاهين)
- شارع عدنان الحكيم بالاتّجاهين نزولًا من المدينة الرياضية حتى فندق الماريوت، وصعودًا من فندق الماريوت حتّى المدينة الرياضية.
- الطريق المؤدّي من مستديرة جسر المطار صعودًا حتّى مستديرة السفارة الكويتية لمسلك الشمالي.
- وذلك اعتبارًا من الساعة 5.00 ولغاية الساعة 18.00 إلى حين انتهاء المناسبة".

وطلبت من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.
مواضيع ذات صلة
قاسم في ذكرى اغتيال نصرالله وصفي الدين: لن نتخلى عن السلاح
lebanon 24
12/10/2025 04:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يحيي ذكرى نصرالله وصفي الدين في حارة صيدا
lebanon 24
12/10/2025 04:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله يعلن برنامج إحياء الذكرى الأولى لاغتيال نصرالله وصفي الدين
lebanon 24
12/10/2025 04:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء علمائي ووطني لإحياء ذكرى نصر الله وصفي الدين
lebanon 24
12/10/2025 04:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة

اللبنانية

حزب الله

الكويتية

الكويتي

نصرالله

الشمالي

المطار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:50 | 2025-10-11
16:26 | 2025-10-11
16:03 | 2025-10-11
15:59 | 2025-10-11
15:39 | 2025-10-11
15:35 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24