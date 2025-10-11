Advertisement

لبنان

مشروع وطن الإنسان: العدوان على المصيلح يشكل خرقاً فاضحاً للقرارات الدولية

Lebanon 24
11-10-2025 | 12:56
A-
A+
Doc-P-1428195-638958095255128116.png
Doc-P-1428195-638958095255128116.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دان "مشروع وطن الإنسان" الاعتداء الإسرائيلي على المصيلح، مُحذراً من عرقلة جهود الجيش لتنفيذ الاتفاقيات الدولية بهدف إرساء الأمن والاستقرار.
Advertisement
وفي منشور عبر منصة "آكس"، قال المشروع: "إنّ استمرار الاعتداءات، وآخرها على بلدة المصيلح، قضاء صيدا، مدانٌ ويشكّل خرقاً فاضحاً للقرارات الدولية، ويُعرقل الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني لتنفيذ الاتفاقات الدولية، بهدف إرساء الأمن والاستقرار، وبسط شرعية الدولة على كافة الأراضي، ولا سيّما في الجنوب اللبناني".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
رجيّ: استهداف اسرائيل للمدنيين في بنت جبيل يشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني
lebanon 24
12/10/2025 04:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي بعد العدوان الإسرائيلي على قطر: خرق فاضح لكل القوانين الدولية
lebanon 24
12/10/2025 04:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: أفعال الشخص المستهدف شكّلت خرقًا للتفاهمات مع لبنان
lebanon 24
12/10/2025 04:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية: اقتحام نتنياهو الضفة الغربية خرق فاضح للقانون الدولي وتحد للإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين
lebanon 24
12/10/2025 04:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتفاقيات الدولية

الاتفاقات الدولية

الجيش اللبناني

الإسرائيلي

الدولة على

مشروع وطن

قضاء صيدا

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:50 | 2025-10-11
16:26 | 2025-10-11
16:03 | 2025-10-11
15:59 | 2025-10-11
15:39 | 2025-10-11
15:35 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24