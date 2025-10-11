Advertisement

لبنان

منظمة التحرير الفلسطينية دانت الهجوم الإسرائيلي على المصيلح

Lebanon 24
11-10-2025 | 13:03
دانت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان العدوان الإسرائيلي الغادر الذي استهدف معارض للجرافات والحفارات على طريق المصيلح، قضاء صيدا.
وفي بيان لها، قالت الفصائل إن "هذا الهجوم الإجرامي يؤكد مجدداً طبيعة الاحتلال العدوانية، التي لا تتورع عن استهداف المدنيين والبنى التحتية في انتهاك سافر لكل القوانين الدولية، وفرض منطق القوة على حساب أمن واستقرار شعوب المنطقة".


وأكدت الفصائل "وقوفها الكامل إلى جانب لبنان الشقيق في وجه هذا العدوان الغاشم، وتعتبر أمن لبنان من أمن فلسطين"، داعية المجتمع الدولي إلى "موقف واضح وفعّال يضع حداً لهذه الاعتداءات المتكررة، ويُلزم الاحتلال بوقف استباحته لحياة المدنيين في لبنان وفلسطين وسائر المنطقة".
