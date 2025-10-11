إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟

سُجل، مساء اليوم السبت، إطلاق نار في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك عقب تداول بيان قديم للناطق باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي، جرى نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

