Advertisement

لبنان

إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟

Lebanon 24
11-10-2025 | 13:29
A-
A+
Doc-P-1428209-638958115963429589.jpg
Doc-P-1428209-638958115963429589.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سُجل، مساء اليوم السبت، إطلاق نار في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك عقب تداول بيان قديم للناطق باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، جرى نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
Advertisement
 
 
وبعد التدقيق، تبين أن البيان المنشور قديم وليس جديداً، ويعود تاريخه إلى شهر آذار الماضي حينما استهدفت إسرائيل منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت.
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
lebanon 24
12/10/2025 04:29:37 Lebanon 24 Lebanon 24
سماع اطلاق نار كثيف في محيط المشرفية في الضاحية الجنوبية
lebanon 24
12/10/2025 04:29:37 Lebanon 24 Lebanon 24
حديث عن "اشتباكات" و "عزل".. ماذا يجري في غزة حالياً؟
lebanon 24
12/10/2025 04:29:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار... ما الذي يجري في حارة حريك؟
lebanon 24
12/10/2025 04:29:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

إسرائيل

بيروت

جاموس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:50 | 2025-10-11
16:26 | 2025-10-11
16:03 | 2025-10-11
15:59 | 2025-10-11
15:39 | 2025-10-11
15:35 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24