مصدر وزاري: قرار الحكومة بحصرية السلاح ينفذ رويداً رويداً

قال مصدر وزاري لـ"الأنباء " إنّ "وقف إطلاق النار في غزة سينعكس إيجابا على الساحة ، ويسرع في تسليم السلاح الفلسطيني المتبقي سواء كان هذا السلاح منتميا إلى فصائل منظمة التحرير أو إلى القوى الأخرى. وما يحصل الآن في غزة يسهل مهمة الجيش ويساعد في تطبيق قراراتها بشأن السلاح المنتشر خارج إطارها".

وأضاف: "الأشهر المقبلة التي ستلي تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، سيعمل فيها بقوة على تهيئة الأجواء اللبنانية لتستكمل مسألة حصرية السلاح من أيدي كافة الأطراف اللبنانية، لاسيما وان المنطقة قد بدأت تتجه نحو الاستقرار والهدوء للبدء بحل المشكلات الحساسة والمتفجرة المؤثرة على الساحة اللبنانية سلبا أو إيجابا".





وأكد المصدر "ان قرار بحصرية السلاح ينفذ رويدا رويدا من خلال الجيش الحكيم في تعاطيه اللوجستي على الأرض، بدعم لبناني وعربي ودولي لإنهاء مسألة السلاح وإعطاء الضمانات الأمنية لكل المتخوفين من النتائج المترتبة على حصر السلاح، باعتبار ان الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية هي الضامنة للحدود اللبنانية ولسلامة كل المواطنين والمقيمين على أراضيها".