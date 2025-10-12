25
لبنان
عند الحدود في الجنوب.. "تفجير إسرائيلي" وسماع صوت قويّ
12-10-2025
00:33
نفذ العدو
الإسرائيلي
ليل السبت - الأحد، تفجيراً في بلدة
العديسة
-
جنوب لبنان
.
وذكرت المعلومات أن صوتاً قوياً تردّد في أرجاء الجنوب إثر التفجير.
