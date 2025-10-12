Advertisement

لبنان

عند الحدود في الجنوب.. "تفجير إسرائيلي" وسماع صوت قويّ

Lebanon 24
12-10-2025 | 00:33
نفذ العدو الإسرائيلي ليل السبت - الأحد، تفجيراً في بلدة العديسة - جنوب لبنان.
وذكرت المعلومات أن صوتاً قوياً تردّد في أرجاء الجنوب إثر التفجير.





جنوب لبنان

الإسرائيلي

إسرائيل

