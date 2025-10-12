Advertisement

لبنان

بيان إسرائيليّ عن استهداف في لبنان.. ماذا أعلن؟

Lebanon 24
12-10-2025 | 00:59
أعلن الجيش الإسرائيليّ، اليوم الأحد، اغتيال أحد عناصر "حزب الله" في بلدة قلاويه - جنوب لبنان، وذلك إثر غارة جوية استهدفت سيارته السبت.
وزعم جيش العدو أنَّ الشخص المُستهدف كان يُحاول ترميم البنية التحتية العسكرية التابعة لـ"حزب الله".
 

كذلك، قال جيش العدو إنه استهدف آلة هندسية تُستخدم لترميم البنية التحتية العسكرية في قرية بليدا - جنوب لبنان.
 

جنوب لبنان

الإسرائيلي

يوم الأحد

حزب الله

بليد

ال ج

