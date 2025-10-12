بيان إسرائيليّ عن استهداف في لبنان.. ماذا أعلن؟

أعلن الجيش الإسرائيليّ، اليوم الأحد، اغتيال أحد عناصر " " في بلدة قلاويه - ، وذلك إثر غارة جوية استهدفت سيارته السبت.

وزعم جيش العدو أنَّ الشخص المُستهدف كان يُحاول ترميم البنية التحتية العسكرية التابعة لـ"حزب الله".