لبنان

خطوة قريبة لـ "حزب الله"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
12-10-2025 | 01:15
بالرغم من استمرار الغارات الجوية التي تستهدف مناطق مختلفة شمال نهر الليطاني وفي بعض مناطق البقاع، تشير المعطيات إلى وجود توجه فعلي لدى حزب الله للانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها "إعادة الإعمار في المناطق المتضررة".
هذا المسار، بحسب مصادر متابعة، يأتي في سياق قرار داخلي بضرورة ترميم البنية المدنية والخدماتية التي تضررت بفعل الحرب، بالتوازي مع محاولات تهدئة ميدانية وإعادة تنظيم الوضع داخل القرى والبلدات الحدودية.

وتؤكد المعلومات أن التحضيرات الجارية تسير بوتيرة متقدمة، ما يعكس رغبة الحزب في تثبيت نوع من الاستقرار النسبي رغم استمرار التهديدات والغارات الإسرائيلية المتقطعة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24