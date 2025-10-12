ثغرة في بيان نواف سلام.. مكتبهُ كشفها من حيث لا يعلم

في البيان الذي أصدره رئيس الحكومة ، أمس السبت، بشأن الاعتداء الذي استهدف منطقة ، وردت عبارة أنه "موجود خارج البلاد منذ " (السبت)، مع أنه كان غادر ظهر الجمعة مع زوجته متوجهاً الى على متن الطيران العادي، وقد ألقى العديد من ركان الطائرة السلام عليه.

