لبنان

ثغرة في بيان نواف سلام.. مكتبهُ كشفها من حيث لا يعلم

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
12-10-2025 | 01:30
في البيان الذي أصدره رئيس الحكومة نواف سلام، أمس السبت، بشأن الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف منطقة المصيلح، وردت عبارة أنه "موجود خارج البلاد منذ صباح اليوم" (السبت)، مع العلم أنه كان غادر بيروت ظهر الجمعة مع زوجته متوجهاً الى فرنسا على متن الطيران العادي، وقد ألقى العديد من ركان الطائرة السلام عليه.
مصدر مُتابع قال: "ليس المهم يوم بالزايد، أو يوم بالناقص خارج البلاد، بل المطلوب أن تقوم الحكومة بواجباتها كاملة".
 
لبنان

خاص

