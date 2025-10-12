25
ثغرة في بيان نواف سلام.. مكتبهُ كشفها من حيث لا يعلم
12-10-2025
01:30
في البيان الذي أصدره رئيس الحكومة
نواف سلام
، أمس السبت، بشأن الاعتداء
الإسرائيلي
الذي استهدف منطقة
المصيلح
، وردت عبارة أنه "موجود خارج البلاد منذ
صباح اليوم
" (السبت)، مع
العلم
أنه كان غادر
بيروت
ظهر الجمعة مع زوجته متوجهاً الى
فرنسا
على متن الطيران العادي، وقد ألقى العديد من ركان الطائرة السلام عليه.
مصدر مُتابع قال: "ليس المهم يوم بالزايد، أو يوم بالناقص خارج البلاد، بل المطلوب أن تقوم الحكومة بواجباتها كاملة".
خاص "لبنان 24"
