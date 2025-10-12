26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"فتح" في لبنان أمام "تغييرات"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
12-10-2025
|
02:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد حركة "فتح" في
لبنان
عملية تجديد على الصعيد التنظيمي، وذلك إثر انعقاد دورات انتخابية استثنائية مؤخراً في مناطق التنظيم لاختيار قيادات جديدة تحضيراً لمؤتمر "إقليم فتح في لبنان"، الذي سيُقام يوم 19 تشرين الأول الجاري.
Advertisement
وفعلياً، فإن انتخابات المناطق في "فتح" بدأت يوم الجمعة في
الشمال
والبقاع وأقيمت السبت في
صيدا
وبيروت، فيما ستُقام اليوم في منطقة صور. وعملياً، فإن هذه الدورات
الانتخابية
أسست لوجود قيادة جديدة لـ"فتح" في كل منطقة، وذلك تمهيداً لانتخاب أعضاء إقليم الحركة الجُدد في لبنان.
وفعلياً، فإن التغييرات ستشمل أمين سر إقليم "فتح" في لبنان حسين
فياض
بالإضافة إلى أعضاء آخرين موجودين ضمن قيادة الإقليم.
وتأتي هذه الخطوات في إطار التغييرات التي طرأت بناء لتوصيات اللجان التي أرسلها الرئيس الفلسطيني
محمود عباس
إلى لبنان قبل أشهر قليلة، ومن خلالها تمت إعادة تكوين الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان وتشكيلات سفارة دولة
فلسطين
والساحة
الفلسطينية
في لبنان بشكل كامل.
كذلك، فإن هذه المؤتمرات والدورات الانتخابية تساهم في تشكيل ساحة جديدة لـ"فتح" في لبنان وذلك بعد السيطرة التي فرضها سفير فلسطين السابق أشرف دبور على "إقليم لبنان"، وفق ما تقول المصادر.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تغييرات داخل قناة "فضائية" في لبنان
Lebanon 24
تغييرات داخل قناة "فضائية" في لبنان
12/10/2025 14:08:33
12/10/2025 14:08:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"تغييرات" داخل "حزب الله"
Lebanon 24
"تغييرات" داخل "حزب الله"
12/10/2025 14:08:33
12/10/2025 14:08:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"لقاء سيدة الجبل": لا خيار أمام "الحزب" سوى العودة إلى لبنان
Lebanon 24
"لقاء سيدة الجبل": لا خيار أمام "الحزب" سوى العودة إلى لبنان
12/10/2025 14:08:33
12/10/2025 14:08:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"فتح" - لبنان تُرحّب بإعلان وقف الحرب على غزة
Lebanon 24
"فتح" - لبنان تُرحّب بإعلان وقف الحرب على غزة
12/10/2025 14:08:33
12/10/2025 14:08:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
الفلسطينية
محمود عباس
الانتخابية
البقاع
فلسطين
بيروت
الشمال
تابع
قد يعجبك أيضاً
ميقاتي أبرق إلى رئيس مجلس الوزراء القطريّ مُعزيّاً: نُعبّر عن تضامننا مع قطر
Lebanon 24
ميقاتي أبرق إلى رئيس مجلس الوزراء القطريّ مُعزيّاً: نُعبّر عن تضامننا مع قطر
06:43 | 2025-10-12
12/10/2025 06:43:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمع المولدات الخاصة: للتعاون مع الدولة لتأمين التيار الكهربائي 24 على 24
Lebanon 24
تجمع المولدات الخاصة: للتعاون مع الدولة لتأمين التيار الكهربائي 24 على 24
06:32 | 2025-10-12
12/10/2025 06:32:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تكريم لينا الطبال في طرابلس لدورها البطولي في كسر الحصار عن غزة
Lebanon 24
تكريم لينا الطبال في طرابلس لدورها البطولي في كسر الحصار عن غزة
06:24 | 2025-10-12
12/10/2025 06:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع للمغتربين: كونوا على أهبة الإستعداد للإنتخابات
Lebanon 24
جعجع للمغتربين: كونوا على أهبة الإستعداد للإنتخابات
06:22 | 2025-10-12
12/10/2025 06:22:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلان متوجها الى اهل الجنوب والبقاع والضاحية: دولتكم تحاصركم وتشدّ الخناق على أعناقكم
Lebanon 24
قبلان متوجها الى اهل الجنوب والبقاع والضاحية: دولتكم تحاصركم وتشدّ الخناق على أعناقكم
06:19 | 2025-10-12
12/10/2025 06:19:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
13:29 | 2025-10-11
11/10/2025 01:29:23
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن سيارة "نيسان"... هذا ما كانا يفعلانه على الأوتوستراد الممتد من زوق مصبح إلى جبيل (صورة)
Lebanon 24
على متن سيارة "نيسان"... هذا ما كانا يفعلانه على الأوتوستراد الممتد من زوق مصبح إلى جبيل (صورة)
10:17 | 2025-10-11
11/10/2025 10:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"أونصة" بـ50 دولاراً في لبنان.. ماذا يشهد "سوق الصاغة"؟
Lebanon 24
"أونصة" بـ50 دولاراً في لبنان.. ماذا يشهد "سوق الصاغة"؟
15:39 | 2025-10-11
11/10/2025 03:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
09:12 | 2025-10-11
11/10/2025 09:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العدوان الإسرائيلي على المصيلح...بيان من "حزب الله"!
Lebanon 24
بعد العدوان الإسرائيلي على المصيلح...بيان من "حزب الله"!
08:18 | 2025-10-11
11/10/2025 08:18:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
06:43 | 2025-10-12
ميقاتي أبرق إلى رئيس مجلس الوزراء القطريّ مُعزيّاً: نُعبّر عن تضامننا مع قطر
06:32 | 2025-10-12
تجمع المولدات الخاصة: للتعاون مع الدولة لتأمين التيار الكهربائي 24 على 24
06:24 | 2025-10-12
تكريم لينا الطبال في طرابلس لدورها البطولي في كسر الحصار عن غزة
06:22 | 2025-10-12
جعجع للمغتربين: كونوا على أهبة الإستعداد للإنتخابات
06:19 | 2025-10-12
قبلان متوجها الى اهل الجنوب والبقاع والضاحية: دولتكم تحاصركم وتشدّ الخناق على أعناقكم
06:10 | 2025-10-12
عبد الله: وصول التجهيزات والمعدات المطلوبة لضخ مياه آبار بسري الى الاقليم
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
12/10/2025 14:08:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
12/10/2025 14:08:33
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
12/10/2025 14:08:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24