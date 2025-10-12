Advertisement

لبنان

"فتح" في لبنان أمام "تغييرات"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
12-10-2025 | 02:45
تشهد حركة "فتح" في لبنان عملية تجديد على الصعيد التنظيمي، وذلك إثر انعقاد دورات انتخابية استثنائية مؤخراً في مناطق التنظيم لاختيار قيادات جديدة تحضيراً لمؤتمر "إقليم فتح في لبنان"، الذي سيُقام يوم 19 تشرين الأول الجاري.
وفعلياً، فإن انتخابات المناطق في "فتح" بدأت يوم الجمعة في الشمال والبقاع وأقيمت السبت في صيدا وبيروت، فيما ستُقام اليوم في منطقة صور. وعملياً، فإن هذه الدورات الانتخابية أسست لوجود قيادة جديدة لـ"فتح" في كل منطقة، وذلك تمهيداً لانتخاب أعضاء إقليم الحركة الجُدد في لبنان.
 

وفعلياً، فإن التغييرات ستشمل أمين سر إقليم "فتح" في لبنان حسين فياض بالإضافة إلى أعضاء آخرين موجودين ضمن قيادة الإقليم.
 

وتأتي هذه الخطوات في إطار التغييرات التي طرأت بناء لتوصيات اللجان التي أرسلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان قبل أشهر قليلة، ومن خلالها تمت إعادة تكوين الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان وتشكيلات سفارة دولة فلسطين والساحة الفلسطينية في لبنان بشكل كامل.
 

كذلك، فإن هذه المؤتمرات والدورات الانتخابية تساهم في تشكيل ساحة جديدة لـ"فتح" في لبنان وذلك بعد السيطرة التي فرضها سفير فلسطين السابق أشرف دبور على "إقليم لبنان"، وفق ما تقول المصادر.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

