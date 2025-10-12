"فتح" في لبنان أمام "تغييرات"

تشهد حركة "فتح" في عملية تجديد على الصعيد التنظيمي، وذلك إثر انعقاد دورات انتخابية استثنائية مؤخراً في مناطق التنظيم لاختيار قيادات جديدة تحضيراً لمؤتمر "إقليم فتح في لبنان"، الذي سيُقام يوم 19 تشرين الأول الجاري.

Advertisement



وفعلياً، فإن انتخابات المناطق في "فتح" بدأت يوم الجمعة في والبقاع وأقيمت السبت في وبيروت، فيما ستُقام اليوم في منطقة صور. وعملياً، فإن هذه الدورات أسست لوجود قيادة جديدة لـ"فتح" في كل منطقة، وذلك تمهيداً لانتخاب أعضاء إقليم الحركة الجُدد في لبنان.



وفعلياً، فإن التغييرات ستشمل أمين سر إقليم "فتح" في لبنان حسين بالإضافة إلى أعضاء آخرين موجودين ضمن قيادة الإقليم.



وتأتي هذه الخطوات في إطار التغييرات التي طرأت بناء لتوصيات اللجان التي أرسلها الرئيس الفلسطيني إلى لبنان قبل أشهر قليلة، ومن خلالها تمت إعادة تكوين الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان وتشكيلات سفارة دولة والساحة في لبنان بشكل كامل.