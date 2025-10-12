نظم سفير في مُجتبى أماني حفل توديع وتسلم بين المستشار الثقافي للجمهورية الاسلامية الايرانية كميل والمستشار الثقافي الجديد مرتضوي، في دارة السفارة ببيروت.

وتحدث السفير أماني عن معرفته بكل من السيد كميل باقر والسيد مرتضوي، مثنياً على جهود باقر على مدى ثلاث سنوات استطاع خلالها ان يعمق الروابط الثقافية بين لبنان وايران، مثمناً "وقوفه الى جانب الشعب اللبناني المقاوم في معركة أولي البأس، متحملا كل المخاطر والصعوبات"، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.

كذلك، توجه أماني الى مرتضوي مشيداً بعمله سابقاً في المستشارية كقائم مقام للمستشار الثقافي وبعدها كمسؤول للشؤون الدولية في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية حيث كانت له بصماته في التقريب بين المذاهب الاسلامية.