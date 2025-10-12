Advertisement

لبنان

في بيروت.. حفل وداع لـ"مُستشار إيراني"

Lebanon 24
12-10-2025 | 02:47
نظم سفير إيران في لبنان مُجتبى أماني حفل توديع وتسلم بين المستشار الثقافي للجمهورية الاسلامية الايرانية كميل باقر والمستشار الثقافي الجديد محمد رضا مرتضوي، في دارة السفارة ببيروت.
وتحدث السفير أماني عن معرفته بكل من السيد كميل باقر والسيد مرتضوي، مثنياً على جهود باقر على مدى ثلاث سنوات استطاع خلالها ان يعمق الروابط الثقافية بين لبنان وايران، مثمناً "وقوفه الى جانب الشعب اللبناني المقاوم في معركة أولي البأس، متحملا كل المخاطر والصعوبات"، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.
 
 
كذلك، توجه أماني الى مرتضوي مشيداً بعمله سابقاً في المستشارية كقائم مقام للمستشار الثقافي وبعدها كمسؤول للشؤون الدولية في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية حيث كانت له بصماته في التقريب بين المذاهب الاسلامية.

 
