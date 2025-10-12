بعد اعتداء إسرائيلي طال محيط موقع لها.. بيانٌ من "اليونيفيل"

أصدرت قوات "اليونيفيل" في ، اليوم الأحد، بياناً بشأن إلقاء طائرة إسرائيلية قنبلة قرب القوات الدولية في .

وذكر البيان أن "القنبلة انفجرت بالقرب من موقع تابع لليونيفيل في بلدة كفركلا، ما أسفر عن إصابة أحد جنود حفظ السلام بجروح طفيفة، تلقى على إثرها الإسعافات الأولية.





وقال البيان إن "جنود حفظ السلام رصدوا في وقت سابق طائرتين مسيّرتين تحلقان في محيط الموقع قبل وقوع الانفجار"، وأضاف: " يُعد هذا الهجوم الثاني من نوعه هذا الشهر الذي يستهدف جنود حفظ السلام بقنابل أطلقتها قوات الجيش ".