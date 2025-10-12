Advertisement

لبنان

بعد اعتداء إسرائيلي طال محيط موقع لها.. بيانٌ من "اليونيفيل"

Lebanon 24
12-10-2025 | 03:02
أصدرت قوات "اليونيفيل" في لبنان، اليوم الأحد، بياناً بشأن إلقاء طائرة إسرائيلية قنبلة قرب القوات الدولية في جنوب لبنان.
وذكر البيان أن "القنبلة انفجرت بالقرب من موقع تابع لليونيفيل في بلدة كفركلا، ما أسفر عن إصابة أحد جنود حفظ السلام بجروح طفيفة، تلقى على إثرها الإسعافات الأولية.

وقال البيان إن "جنود حفظ السلام رصدوا في وقت سابق طائرتين مسيّرتين تحلقان في محيط الموقع قبل وقوع الانفجار"، وأضاف: "يُعد هذا الهجوم الثاني من نوعه هذا الشهر الذي يستهدف جنود حفظ السلام بقنابل أطلقتها قوات الجيش الإسرائيلي".


واعتبر البيان أن "هذا الحادث يُمثل انتهاكاً خطيراً جديداً للقرار 1701، واستخفافاً مقلقاً بسلامة جنود حفظ السلام الذين ينفذون مهامهم بموجب تفويض مجلس الأمن"، وختم: "تجدد اليونيفيل دعوتها لجيش الدفاع الإسرائيلي إلى وقف جميع الهجمات على جنودها أو بالقرب منهم الذين يعملون من أجل تعزيز الاستقرار الذي التزمت كل من إسرائيل ولبنان بالحفاظ عليه".
 
 
جيش الدفاع الإسرائيلي

مجلس الأمن

جنوب لبنان

الإسرائيلي

يوم الأحد

إسرائيل

