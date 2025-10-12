بالرغم من التهويل.. هل التهدئة ممكنة؟

Advertisement

ففي الوقت الذي تحاول فيه إرسال إشارات تهدئة وطمأنة إلى أكثر من جهة إقليمية ودولية، تبقى مخاطر الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة قائمة. ذلك أن ميزان الردع بين إيران والغرب لا يزال هشًّا، وأي خطأ في الحسابات أو ضربة غير محسوبة قد يشعل جبهة لم تكن في الحسبان، خصوصاً في ظل التداخل الميداني الكبير في البحر الأحمر وسوريا والعراق ولبنان.ومع ذلك، يرى بعض المتابعين أن المنطقة قد تدخل في مرحلة مراوحة سياسية وأمنية متوسطة المدى، بحيث لا تتجه نحو تصعيد شامل، ولا نحو تسوية نهائية. هذه المرحلة قد تُترجم بهدوء نسبي في بعض الجبهات، يقابله استمرار لحروب الظل والعمليات المحدودة. الأسباب التي تدفع بهذا الاتجاه كثيرة، أبرزها أن تواجه تحديات معقدة على أكثر من محور، سواء في مع الحرب الروسية ، أو في الملفات الاقتصادية، أو في السباق المحتدم مع على النفوذ العالمي.من هذا المنطلق، لا تبدو مستعدة لخوض مواجهة جديدة كبرى في ، خصوصاً في توقيت حساس داخلياً واقتصادياً. لذلك، قد تكتفي الولايات المتحدة ومعها بمحاولة تثبيت ما تعتبرانه إنجازات استراتيجية تحققت في السنوات الماضية، عبر ضمان استمرار حرية الحركة العسكرية والأمنية لإسـرائيل في عدد من دول المنطقة، ومن ضمنها لبنان، من دون الحاجة إلى شن حرب واسعة النطاق.بهذا المعنى، فإن الحرب على لبنان قد لا تكون مطروحة حاليا، بل مؤجلة إلى حين تتبدل المعادلات أو تتضح نتائج الصراع الإقليمي الأكبر. وحتى ذلك الحين، ستبقى البلاد على تماس دائم مع التوتر، ضمن معادلة دقيقة من الردع والانتظار، تُبقي خطر الحرب قائماً ولكن مؤجلاً، وتمنح المنطقة فترة استراحة موقتة قبل أي انفجار جديد محتمل.