قاسم: المقاومة نهج إيمان وصمود واستقلال

أكد لحزب ، خلال كلمته في مهرجان "أجيال السيد" الكشفي، أن ليست مجرد مواجهة عسكرية، بل هي نهج متكامل يقوم على جهاد النفس ومقارعة العدو، وإرادة صلبة تستمد قوتها من الإيمان والموقف والثبات والاستقلال.

وأوضح أن خيار المقاومة هو خيار شامل وأصيل، يجمع بين البعد والثقافي والأخلاقي والسياسي، مشددًا على أنها ليست حكرًا على فئة دون أخرى، بل هي مسار يحتضنه الشباب والشابات والرجال والنساء على حد سواء، إذ تمثل تربية على حب الوطن والالتزام بالأصالة والدفاع عن القيم والمبادئ.