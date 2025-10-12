Advertisement

لبنان

قاسم: المقاومة نهج إيمان وصمود واستقلال

Lebanon 24
12-10-2025 | 04:49
أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، خلال كلمته في مهرجان "أجيال السيد" الكشفي، أن المقاومة ليست مجرد مواجهة عسكرية، بل هي نهج متكامل يقوم على جهاد النفس ومقارعة العدو، وإرادة صلبة تستمد قوتها من الإيمان والموقف والثبات والاستقلال.
وأوضح قاسم أن خيار المقاومة هو خيار شامل وأصيل، يجمع بين البعد التربوي والثقافي والأخلاقي والسياسي، مشددًا على أنها ليست حكرًا على فئة دون أخرى، بل هي مسار يحتضنه الشباب والشابات والرجال والنساء على حد سواء، إذ تمثل تربية على حب الوطن والالتزام بالأصالة والدفاع عن القيم والمبادئ.
حزب الله الشيخ نعيم قاسم

الأمين العام

الله الشيخ

الاستقلال

حزب الله

المقاومة

التربوي

