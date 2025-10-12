Advertisement

لبنان

وزير الأوقاف القطري في بيروت للمشاركة بافتتاح مسجد الإمام الشافعي في الصنائع

12-10-2025 | 05:07
وصل إلى بيروت ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر غانم بن شاهين الغانم على رأس وفد من الوزارة حيث كان في استقباله مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.
وسيشارك في حفل افتتاح مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه في منطقة الصنائع بيروت عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم.
