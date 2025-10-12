"قد يكون وارداً".. نائب "قواتي" يحذر من "التصعيد"

اعتبر النائب رازي الحاج أن "الزيارة الى حققت أول غيث المطالبات بإعادة تموضع العلاقة بين لبنان وسوريا لا سيما تعليق العمل بالمجلس اللبناني السوري"، مشدداً على "ضرورة إعادة النظر بالاتفاقيات كافة خاصة ما يتعلق بالأمن وملف المعتقلين في السجون السورية والمخفيين قسراً بالإضافة الى مواضيع تتصل بعودة النازحين غير الشرعيين من لبنان".

وفي حديث إذاعي، أشار الحاج إلى أنَّ "مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية مع خطوة أساسية لتثبيت السيادة "، وقال: "إن ورقة براك الأخيرة تضمنت أهدافاً جامعة للبنانيين أبرزها ترسيم الحدود مع كل من سوريا وإسرائيل وقبرص ودعم الجيش اللبناني وتعزيز سلطة كامل أراضيها".





الحاج الذي انتقد إعلان تفاصيل الاستهدافات المتكررة على الأراضي اللبنانية، دعا الحكومة ووزارتي الدفاع والداخلية إلى إصدار بيانات دقيقة تحدد طبيعة الأهداف التي تُقصف وما إذا كانت عسكرية أو مدنية، مؤكداً أن "الشفافية ضرورية لحماية لبنان دبلوماسياً ولتحديد المسؤوليات وإيضاح مدى باتفاق وقف اطلاق النار".





وأشار الى انه بعد اتفاق غزة، قد يكون التصعيد في لبنان وارداً لكونه مفيد لنتنياهو الذي يريد أن يثبت نصره أمام الإسرائيليين ضمن مصالح انتخابية خاصة به.





أما في الشأن الانتخابي، فأكد الحاج أن من حق تكتل الجمهورية القوية تقديم أي تعديل على قانون الانتخاب وعلى الهيئة العامة للمجلس أن تطرحه على التصويت الديمقراطي، منتقداً كلام عن قدسية القانون قائلاً: "حتى الدستور اللبناني له آلية للتعديل".