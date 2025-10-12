26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"قد يكون وارداً".. نائب "قواتي" يحذر من "التصعيد"
Lebanon 24
12-10-2025
|
05:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر النائب رازي الحاج أن "الزيارة
السورية
الى
لبنان
حققت أول غيث المطالبات بإعادة تموضع العلاقة بين لبنان وسوريا لا سيما تعليق العمل بالمجلس اللبناني السوري"، مشدداً على "ضرورة إعادة النظر بالاتفاقيات كافة خاصة ما يتعلق بالأمن وملف المعتقلين في السجون السورية والمخفيين قسراً بالإضافة الى مواضيع تتصل بعودة النازحين غير الشرعيين من لبنان".
Advertisement
وفي حديث إذاعي، أشار الحاج إلى أنَّ "مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية مع
سوريا
خطوة أساسية لتثبيت السيادة
اللبنانية
"، وقال: "إن ورقة براك الأخيرة تضمنت أهدافاً جامعة للبنانيين أبرزها ترسيم الحدود مع كل من سوريا وإسرائيل وقبرص ودعم الجيش اللبناني وتعزيز سلطة
الدولة على
كامل أراضيها".
الحاج الذي انتقد إعلان تفاصيل الاستهدافات
الإسرائيلية
المتكررة على الأراضي اللبنانية، دعا الحكومة ووزارتي الدفاع والداخلية إلى إصدار بيانات دقيقة تحدد طبيعة الأهداف التي تُقصف وما إذا كانت عسكرية أو مدنية، مؤكداً أن "الشفافية ضرورية لحماية لبنان دبلوماسياً ولتحديد المسؤوليات وإيضاح مدى
التزام
حزب الله
باتفاق وقف اطلاق النار".
وأشار الى انه بعد اتفاق غزة، قد يكون التصعيد في لبنان وارداً لكونه مفيد لنتنياهو الذي يريد أن يثبت نصره أمام الإسرائيليين ضمن مصالح انتخابية خاصة به.
أما في الشأن الانتخابي، فأكد الحاج أن من حق تكتل الجمهورية القوية تقديم أي تعديل على قانون الانتخاب وعلى الهيئة العامة للمجلس أن تطرحه على التصويت الديمقراطي، منتقداً كلام
رئيس مجلس النواب نبيه بري
عن قدسية القانون قائلاً: "حتى الدستور اللبناني له آلية للتعديل".
واعتبر ان بري بهذه الممارسة يعرض نفسه بأن يظهر أمام المجتمع الدولي على أنه معطّل للمؤسسة الوحيدة المنبثقة من الشعب في لبنان، موضحا ان مقاطعة الجلسات مقصود منها إيصال رسالة بوجوب احترام النظام الداخلي في المجلس النيابي لانتظام العمل التشريعي.
مواضيع ذات صلة
نائب وزير الخارجية الإيرانية: احتمال اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل "وارد بقوة"
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الإيرانية: احتمال اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل "وارد بقوة"
12/10/2025 14:11:03
12/10/2025 14:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"Responsible Statecraft" يُحذّر: الضغوط الأميركية قد تدفع لبنان إلى العنف
Lebanon 24
تقرير لـ"Responsible Statecraft" يُحذّر: الضغوط الأميركية قد تدفع لبنان إلى العنف
12/10/2025 14:11:03
12/10/2025 14:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيدة الجبل" يحذر من استغلال حادثة "صخرة الروشة" ويطالب الدولة بتحرك
Lebanon 24
"سيدة الجبل" يحذر من استغلال حادثة "صخرة الروشة" ويطالب الدولة بتحرك
12/10/2025 14:11:03
12/10/2025 14:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ستارمر: اجتماع البيت الأبيض قد يكون "خطوة تاريخية" لأوكرانيا
Lebanon 24
ستارمر: اجتماع البيت الأبيض قد يكون "خطوة تاريخية" لأوكرانيا
12/10/2025 14:11:03
12/10/2025 14:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الدولة على
اللبنانية
نبيه بري
حزب الله
الجمهوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
ميقاتي أبرق إلى رئيس مجلس الوزراء القطريّ مُعزيّاً: نُعبّر عن تضامننا مع قطر
Lebanon 24
ميقاتي أبرق إلى رئيس مجلس الوزراء القطريّ مُعزيّاً: نُعبّر عن تضامننا مع قطر
06:43 | 2025-10-12
12/10/2025 06:43:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمع المولدات الخاصة: للتعاون مع الدولة لتأمين التيار الكهربائي 24 على 24
Lebanon 24
تجمع المولدات الخاصة: للتعاون مع الدولة لتأمين التيار الكهربائي 24 على 24
06:32 | 2025-10-12
12/10/2025 06:32:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تكريم لينا الطبال في طرابلس لدورها البطولي في كسر الحصار عن غزة
Lebanon 24
تكريم لينا الطبال في طرابلس لدورها البطولي في كسر الحصار عن غزة
06:24 | 2025-10-12
12/10/2025 06:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع للمغتربين: كونوا على أهبة الإستعداد للإنتخابات
Lebanon 24
جعجع للمغتربين: كونوا على أهبة الإستعداد للإنتخابات
06:22 | 2025-10-12
12/10/2025 06:22:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلان متوجها الى اهل الجنوب والبقاع والضاحية: دولتكم تحاصركم وتشدّ الخناق على أعناقكم
Lebanon 24
قبلان متوجها الى اهل الجنوب والبقاع والضاحية: دولتكم تحاصركم وتشدّ الخناق على أعناقكم
06:19 | 2025-10-12
12/10/2025 06:19:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
13:29 | 2025-10-11
11/10/2025 01:29:23
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن سيارة "نيسان"... هذا ما كانا يفعلانه على الأوتوستراد الممتد من زوق مصبح إلى جبيل (صورة)
Lebanon 24
على متن سيارة "نيسان"... هذا ما كانا يفعلانه على الأوتوستراد الممتد من زوق مصبح إلى جبيل (صورة)
10:17 | 2025-10-11
11/10/2025 10:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"أونصة" بـ50 دولاراً في لبنان.. ماذا يشهد "سوق الصاغة"؟
Lebanon 24
"أونصة" بـ50 دولاراً في لبنان.. ماذا يشهد "سوق الصاغة"؟
15:39 | 2025-10-11
11/10/2025 03:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
09:12 | 2025-10-11
11/10/2025 09:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العدوان الإسرائيلي على المصيلح...بيان من "حزب الله"!
Lebanon 24
بعد العدوان الإسرائيلي على المصيلح...بيان من "حزب الله"!
08:18 | 2025-10-11
11/10/2025 08:18:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:43 | 2025-10-12
ميقاتي أبرق إلى رئيس مجلس الوزراء القطريّ مُعزيّاً: نُعبّر عن تضامننا مع قطر
06:32 | 2025-10-12
تجمع المولدات الخاصة: للتعاون مع الدولة لتأمين التيار الكهربائي 24 على 24
06:24 | 2025-10-12
تكريم لينا الطبال في طرابلس لدورها البطولي في كسر الحصار عن غزة
06:22 | 2025-10-12
جعجع للمغتربين: كونوا على أهبة الإستعداد للإنتخابات
06:19 | 2025-10-12
قبلان متوجها الى اهل الجنوب والبقاع والضاحية: دولتكم تحاصركم وتشدّ الخناق على أعناقكم
06:10 | 2025-10-12
عبد الله: وصول التجهيزات والمعدات المطلوبة لضخ مياه آبار بسري الى الاقليم
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
12/10/2025 14:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
12/10/2025 14:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
12/10/2025 14:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24