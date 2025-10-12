في حديث صريح... رندة كعدي توضح موقفها من تكرار دور الأم وتعلّق على فكرة الاعتزال

على مدى 26 عاماً من الإبداع والعطاء في عالم التمثيل، استطاعت الممثلة القديرة رندة كعدي أن تترك بصمة فريدة في قلوب المشاهدين من مختلف الأعمار، بفضل قدرتها النادرة على التقمّص الكامل للشخصية وأدائها الصادق الذي يجعل الجمهور ينسى أنه أمام مشهد تمثيلي.

تنقّلت كعدي بين الدراما التلفزيونية والسينما والمسرح، مقدّمةً شخصيات غنيّة ومتنوعة عكست نضجها الفني وعمق تجربتها. وفي أحدث أدوارها، جسّدت شخصية " نصر" في مسلسل "القدر"، الأم والزوجة والحماة القوية، الحنونة والعصبية في آنٍ واحد، مؤكدةً مجدداً مكانتها كإحدى أبرز نجمات التمثيل في والعالم العربي.



تعود بدايات رندة كعدي إلى مرحلة الطفولة، حين شاركت والدها في أعمال مسرحية زرعت فيها حبّ التمثيل منذ الصغر. لكنها تؤكد في حديثها لـ" " أن تلك التجربة لم تكن السبب جعلها تستمر في هذه المهنة، بل لأنها تمتلك الموهبة الحقيقية التي دفعتها إلى تطوير نفسها أكاديمياً وصقل أدواتها الفنية. وتقول: "الموهبة هي الأساس، واكتشاف الشغف في خوض التجارب هو الحافز الأهم للاستمرارية".



وكشفت أنها تعلّمت من والدها قيم الالتزام والصدق في الأداء، والصبر والمغامرة في اكتشاف أدوات التعبير الفني، وهي مبادئ لا تزال ترافقها حتى اليوم وتشكل جوهر مسيرتها.



بين المسرح والسينما والتلفزيون

قليلات هنّ الممثلات اللواتي نجحن، كما فعلت رندة، في التنقّل بسلاسة بين المسرح والسينما والتلفزيون، رغم اختلاف خصوصية كل مجال وتحدّياته. وقد علّقت على ذلك بقولها: "التنقّل بين أنواع المساحات أمام الكاميرا أو أمام الجمهور جوهر واحد، عشق المهنة والالتزام بصدق التعبير. فالتمثيل يختلف بتقنياته، أمّا المبدأ فواحد لا يختلف".



تجسيد دور الأم في أعمالها

أما في ما يتعلّق بتجسيدها المتكرر لدور الأم في عدد كبير من الأعمال، فتوضح أنها كانت في بداياتها تخشى أن تُحتجز ضمن هذا القالب الواحد، إلا أن شغفها بالتمثيل منحها مساحة واسعة لأداء أدوار متعددة في عالم الأمومة. فقدّمت مختلف صور الأم، من الحنونة والضعيفة إلى الصلبة والعصبية، مؤكدة أنها لم تقع في فخ التكرار لأنها، كما تقول: "منحت كل أم هوية خاصة وشخصية مختلفة عن الأخريات".

وفي حديثها عن الأزمة الاقتصادية التي طالت لبنان وأثّرت على الممثلين المحليين، تقول كعدي بأسف: "الأزمة تطال كل شرائح المجتمع، ونتمنى الفرج في الحالي، فعندما تُحلّ الأزمة سيستعيد الجميع حقوقهم المادية والمعنوية." لكنها رغم الصعوبات، ما زالت مؤمنة بأن الإبداع لا يُقاس بالظروف بل بالإصرار والاستمرارية.

أما عن مفهوم النجومية، فترى كعدي أن اللقب الحقيقي لا يُقاس بالشهرة ولا بعدد المتابعين، بل بصدق الفنان في عمله، قائلة: "كل مخلص لعمله هو نجم في نظري".

وفي ظلّ الجدل الدائم حول مشاركة الممثلين السوريين في الأعمال اللبنانية والعكس، كان موقفها واضحاً وحاسماً بقولها: "الفنّ أكبر من الصراعات الزائفة".

أما عن أعمالها المقبلة، فتشير إلى أن الفن بالنسبة لها يقوم على مبدأ " والطلب"، وتقول بثقة: "حيث يُدعَوني أشارك". وتوضح أن ما يهمّها أولاً وأخيراً هو السيناريو والشخصية التي ستقدّمها، سواء كانت في عمل محلي أو مشترك أو معرّب، مشددة على أن الأولوية دائماً لما يليق بالمشاهد ويحترم ذائقته الفنية.

هل تفكّر بالإعتزال؟

وعند سؤالها عمّا إذا كانت تفكر يوماً في الاعتزال، أجابت: "لن أعتزل إلا بمشيئة الخالق".

بموهبتها التي لا تعرف الزمن وإحساسها النابع من القلب، تواصل رندة كعدي مسيرتها بثبات، لتبقى واحدة من أعمدة الدراما اللبنانية، وأحد أجمل الوجوه التي رسّخت معنى التمثيل الحقيقي القائم على الإحساس، الصدق، والتفاني.









