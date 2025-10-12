Advertisement

لبنان

تكريم لينا الطبال في طرابلس لدورها البطولي في كسر الحصار عن غزة

Lebanon 24
12-10-2025 | 06:24
كرم "الاتحاد النسائي الوطني" في طرابلس، إحدى مؤسسات المؤتمر الشعبي اللبناني، المناضلة الدكتورة لينا الطبال، التي شاركت في أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، والتي تعرضت للاعتقال التعسفي مع رفاقها على يد الاحتلال الصهيوني.
وأكدت مسؤولة الاتحاد في طرابلس نسرين المصري، في كلمتها: "نتشرف بتكريم ابنة طرابلس البطلة الدكتورة لينا الطبال، التي نعتز ونفخر بشجاعتها وقوتها، المستمدة من إيمان أبناء المدينة وتاريخهم العريق في الدفاع عن القضية الفلسطينية".

وجاء التكريم خلال مؤتمر صحفي نظمته "هيئة دعم فلسطين" في "الرابطة الثقافية"، حيث تحدثت الدكتورة الطبال عن تجربتها في مواجهة الاحتلال والاعتقال التعسفي.
