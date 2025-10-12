تكريم لينا الطبال في طرابلس لدورها البطولي في كسر الحصار عن غزة

Advertisement

كرم "الاتحاد النسائي الوطني" في ، إحدى مؤسسات ، المناضلة الدكتورة لينا الطبال، التي شاركت في أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، والتي تعرضت للاعتقال التعسفي مع رفاقها على يد .وأكدت مسؤولة الاتحاد في طرابلس نسرين المصري، في كلمتها: "نتشرف بتكريم ابنة طرابلس البطلة الدكتورة لينا الطبال، التي نعتز ونفخر بشجاعتها وقوتها، المستمدة من إيمان أبناء المدينة وتاريخهم العريق في الدفاع عن القضية ".وجاء التكريم خلال نظمته "هيئة دعم " في " "، حيث تحدثت الدكتورة الطبال عن تجربتها في مواجهة الاحتلال والاعتقال التعسفي.