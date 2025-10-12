ميقاتي أبرق إلى رئيس مجلس الوزراء القطريّ مُعزيّاً: نُعبّر عن تضامننا مع قطر

أبرق الى في دولة قطر الشيخ عبد الرحمن آل ثاني معزيا بوفاة الديبلوماسيين القطريين الثلاثة في حادث سير خلال وجودهم في شرم الشيخ للمشاركة في الاجتماع التفاوضي بشأن غزة الذي يعقد غدا.

وقال : إننا نعبر عن تضامننا مع دولة قطر في هذا المصاب الاليم، وهي التي تبذل كل ما يمكن من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. ونتقدم بالتعزية من ذوي الضحايا ومن الشعب الشقيق، ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل.