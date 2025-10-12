Advertisement

لبنان

ميقاتي أبرق إلى رئيس مجلس الوزراء القطريّ مُعزيّاً: نُعبّر عن تضامننا مع قطر

12-10-2025 | 06:43
أبرق الرئيس نجيب ميقاتي الى رئيس مجلس الوزراء في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني معزيا بوفاة الديبلوماسيين القطريين الثلاثة في حادث سير خلال وجودهم في  شرم الشيخ للمشاركة في الاجتماع التفاوضي بشأن غزة الذي يعقد غدا.
وقال الرئيس ميقاتي: إننا نعبر عن تضامننا مع دولة قطر في هذا المصاب الاليم، وهي التي تبذل كل ما يمكن من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. ونتقدم بالتعزية من ذوي الضحايا ومن الشعب القطري الشقيق، ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل.
 
