Advertisement

لبنان

"الحزب" ينتقد تقاعس الدولة في إعادة إعمار جنوب لبنان وسط قصف إسرائيلي متواصل

Lebanon 24
12-10-2025 | 07:38
A-
A+


Doc-P-1428404-638958768437683591.png
Doc-P-1428404-638958768437683591.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أحيا "حزب الله" الذكرى السنوية الأولى لشهداء بلدة قصرنبا الذين ارتقوا في معركة أولي البأس، بحضور رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن.
Advertisement

وأعرب الحاج حسن عن "امتنان حزب الله للشهداء وعوائلهم ولأهل البلدة لما قدموه من تضحيات عظيمة على مر الزمن وصولاً لمعركة أولي البأس"، وقال: "من يظن أنه انتصر علينا فهو واهم، وما ينشره من انتصارات وهمية ويسوقه له الاعلام الخارجي وبعض الاعلام الداخلي ما هو إلا التعبير الجلي عن الهزيمة التي وقع فيها مشروع العدو وداعميه".

واعتبر ان "الدولة لا تحرك ساكناً بموضوع إعادة الإعمار، وتنصاع للضغوط التي تمارس من قبل العدو الصهيوني وحليفه الأمريكي بما يتعلق بمشروع إعادة الإعمار".

وتابع: "العدو الذي لم يوفر جهداً إلا واتخذه من أجل منع عودة الاهالي إلى قراهم المدمرة، ها هو يقصف البيوت الجاهزة والحفارات والآليات التي تعمل على إصلاح البنى التحتية او إعادة بناء البيوت المدمرة، والدليل على ذلك هو ان العدو يستهدف يوميا جرافات وحفارات في الجنوب، ولم يكتف بذلك، فعمد إلى قصف معارض هذه الآليات في منطقة المصيلح في الجنوب، مما ادى الى خسائر بشرية ومادية كبيرة في حين أن الدولة لم تحرك ساكناً".

وطالب الحاج  الحكومة "برفع شكوى عاجلة للأمم المتحدة ومجلس الأمن تدين فيه الاعتدائات اليومية والمتكررة التي يقوم بها العدو الإسرائيلي على لبنان والتي بستهدف فيها الناس وأرزاقهم". (الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أمس آليتين تعملان على إعادة تأهيل بنى تحتية لحزب الله جنوبي لبنان
lebanon 24
12/10/2025 18:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف آليتين هندسيتين لـ "الحزب" جنوب لبنان
lebanon 24
12/10/2025 18:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24
عن إعادة إعمار الجنوب... إليكم ما كشفه رئيس "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان"
lebanon 24
12/10/2025 18:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الفوعاني: إعادة إعمار الجنوب واجب سيادي وأخلاقي
lebanon 24
12/10/2025 18:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

بعلبك الهرمل

مجلس الأمن

جنوب لبنان

الإسرائيلي

الحاج حسن

حزب الله

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:49 | 2025-10-12
10:48 | 2025-10-12
10:46 | 2025-10-12
10:43 | 2025-10-12
10:32 | 2025-10-12
10:01 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24