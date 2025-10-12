"الحزب" ينتقد تقاعس الدولة في إعادة إعمار جنوب لبنان وسط قصف إسرائيلي متواصل

Advertisement

أحيا " " الذكرى السنوية الأولى لشهداء بلدة قصرنبا الذين ارتقوا في معركة أولي البأس، بحضور رئيس "تكتل " النائب حسين .وأعرب الحاج حسن عن "امتنان حزب الله للشهداء وعوائلهم ولأهل البلدة لما قدموه من تضحيات عظيمة على مر الزمن وصولاً لمعركة أولي البأس"، وقال: "من يظن أنه انتصر علينا فهو واهم، وما ينشره من انتصارات وهمية ويسوقه له الاعلام الخارجي وبعض الاعلام الداخلي ما هو إلا التعبير الجلي عن الهزيمة التي وقع فيها مشروع العدو وداعميه".واعتبر ان "الدولة لا تحرك ساكناً بموضوع إعادة الإعمار، وتنصاع للضغوط التي تمارس من قبل العدو الصهيوني وحليفه الأمريكي بما يتعلق بمشروع إعادة الإعمار".وتابع: "العدو الذي لم يوفر جهداً إلا واتخذه من أجل منع عودة الاهالي إلى قراهم المدمرة، ها هو يقصف البيوت الجاهزة والحفارات والآليات التي تعمل على إصلاح البنى التحتية او إعادة بناء البيوت المدمرة، والدليل على ذلك هو ان العدو يستهدف يوميا جرافات وحفارات في الجنوب، ولم يكتف بذلك، فعمد إلى قصف معارض هذه الآليات في منطقة المصيلح في الجنوب، مما ادى الى خسائر بشرية ومادية كبيرة في حين أن الدولة لم تحرك ساكناً".وطالب الحاج الحكومة "برفع شكوى عاجلة للأمم المتحدة ومجلس الأمن تدين فيه الاعتدائات اليومية والمتكررة التي يقوم بها العدو على والتي بستهدف فيها الناس وأرزاقهم". (الوكالة الوطنية)