كيف علّق الجيش الإسرائيليّ على استهداف "اليونيفيل"؟

كتب المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "إكس":



"عملت القوات الإسرائيليّة أمس على إبعاد مشتبه فيهم حاولوا اعادة اعمار بنية تحتية عسكرية لـ" " في كفركلا في ، وذلك من خلال القاء حيث نقلت قوات بعد ذلك وعبر الارتباط العسكري بلاغًا يفيد عن إصابة أحد عناصرها نتيجة القاء القنبلة اليدوية".

وأضاف: "تمّ التحقيق في الحادث وجرى التأكيد على أنظمة الحفاظ على الأمان في تنفيذ غارات بالقرب من مواقع لقوات اليونيفيل. إلى جانب ذلك سيُواصل الجيش الإسرائيليّ العمل ضدّ تموضع وأنشطة "حزب الله" التي تُشكّل تهديدًا على ".





وتابع: "يُؤكّد الجيش أنّه يعمل ضدّ محاولات إعادة ترميم بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله".