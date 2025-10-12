Advertisement

لبنان

كيف علّق الجيش الإسرائيليّ على استهداف "اليونيفيل"؟

Lebanon 24
12-10-2025 | 08:03
كتب المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "إكس":
 
"عملت القوات الإسرائيليّة أمس على إبعاد مشتبه فيهم حاولوا اعادة اعمار بنية تحتية عسكرية لـ"حزب الله" في كفركلا في جنوب لبنان، وذلك من خلال القاء قنبلة يدوية حيث نقلت قوات اليونيفيل الدولية بعد ذلك وعبر الارتباط العسكري بلاغًا يفيد عن إصابة أحد عناصرها نتيجة القاء القنبلة اليدوية". 
وأضاف: "تمّ التحقيق في الحادث وجرى التأكيد على أنظمة الحفاظ على الأمان في تنفيذ غارات بالقرب من مواقع لقوات اليونيفيل. إلى جانب ذلك سيُواصل الجيش الإسرائيليّ العمل ضدّ تموضع وأنشطة "حزب الله" التي تُشكّل تهديدًا على إسرائيل". 

 
وتابع: "يُؤكّد الجيش الإسرائيلي أنّه يعمل ضدّ محاولات إعادة ترميم بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله".
 
 
 
لبنان

عربي-دولي

اليونيفيل الدولية

قنبلة يدوية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

