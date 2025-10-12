Advertisement

لبنان

سلام طلب من رجّي تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير

Lebanon 24
12-10-2025 | 08:06
اتصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بوزير الخارجية يوسف رجّي، وطلب منه تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف منشآت مدنية وتجارية في المصيلح، بما يشكّل انتهاكًا فاضحًا للقرار 1701 ولترتيبات وقف الأعمال العدائية الصادرة في تشرين الثاني الماضي.
رئيس مجلس الوزراء

وزير الخارجية

مجلس الوزراء

مجلس الأمن

الإسرائيلي

نواف سلام

سلام طلب

إسرائيل

