عملية أمنية نوعية تسفر عن توقيف مروّج مخدرات في الدامور

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي: "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق ، وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء حول قيام شخص بترويج المخدّرات في محلّة القديمة ومحيطها، وذلك على متن سيّارة نوع سيفيك لون برتقالي، وقد تمّ رصد السيّارة وترويج المخدّرات على مسلك طريق ذهابًا وإيابًا ولعدّة أيّام.بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمّ تحديد مكان السيّارة في محلّة ، وبعمليّة أمنية نوعيّة أطبقت دورية من المفرزة المذكورة على السيّارة وأوقفت الشخص المطلوب، ويدعى: غ. ش. (مواليد 1998، لبناني).بتفتيشه، ضبط بحوزته:- مسدّس وثلاث طلقات صالحة للاستعمال- طبّة كوكايين مفتوحة، وطبّة كوكيين مختومة.- ثلاثة هواتف خلوية.-مبلغ /1150/ دولارًا أميركيًا.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وبترويجه المخدّرات، وتمّ تسليم الموقوف مع السيّارة والمضبوطات إلى القطعة المعنية بناء على إشارة المختصّ".