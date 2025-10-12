Advertisement

لبنان

عملية أمنية نوعية تسفر عن توقيف مروّج مخدرات في الدامور

Lebanon 24
12-10-2025 | 08:18
A-
A+

Doc-P-1428414-638958792317563218.jpg
Doc-P-1428414-638958792317563218.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان حول قيام شخص بترويج المخدّرات في محلّة طريق المطار القديمة ومحيطها، وذلك على متن سيّارة نوع هوندا سيفيك لون برتقالي، وقد تمّ رصد السيّارة وترويج المخدّرات على مسلك طريق المطار ذهابًا وإيابًا ولعدّة أيّام.
Advertisement

بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمّ تحديد مكان السيّارة في محلّة الدامور، وبعمليّة أمنية نوعيّة أطبقت دورية من المفرزة المذكورة على السيّارة وأوقفت الشخص المطلوب، ويدعى: غ. ش. (مواليد 1998، لبناني).

بتفتيشه، ضبط بحوزته:

- مسدّس تركي وثلاث طلقات صالحة للاستعمال

- طبّة كوكايين مفتوحة، وطبّة كوكيين مختومة.

- ثلاثة هواتف خلوية.

-مبلغ /1150/ دولارًا أميركيًا.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وبترويجه المخدّرات، وتمّ تسليم الموقوف مع السيّارة والمضبوطات إلى القطعة المعنية بناء على إشارة القضاء المختصّ".
مواضيع ذات صلة
توقيف مروّجي مخدرات في الشمال وضبط أكثر من 4 كلغ حشيشة
lebanon 24
12/10/2025 18:01:30 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية نوعية للجيش داخل مخيم شاتيلا: خطوة حاسمة لمكافحة الاتجار بالمخدرات
lebanon 24
12/10/2025 18:01:30 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مروج مخدرات... "الشحرور" يُزوّده بالمواد الممنوعة
lebanon 24
12/10/2025 18:01:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بالجرم المشهود.. توقيف مروّجَين للمخدرات في برج حمود
lebanon 24
12/10/2025 18:01:30 Lebanon 24 Lebanon 24

طريق المطار القديم

قوى الأمن الداخلي

شعبة العلاقات

طريق المطار

جبل لبنان

اللبنانية

الدامور

المطار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:49 | 2025-10-12
10:48 | 2025-10-12
10:46 | 2025-10-12
10:43 | 2025-10-12
10:32 | 2025-10-12
10:01 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24