حمادة: استهداف المنشآت المدنية في الجنوب ضغط على حياة اللبنانيين

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أن "هدف العدو من استهداف المنشآت المدنية في الجنوب هو استهداف حياة المواطنين اللبنانيين للضغط عليهم" .وخلال كلمة ألقاها في الاحتفال الذي أقيم في بلدة الكواخ في قضاء ، إحياءً للذكرى السنوية لاستشهاد الهق، قال : "لا أحد يشتبه في أن المسار في هو على بل هو لها، وإننا بما صبرنا وبما قدمنا من وبالظروف التي كانت أصعب من هذا بكثير، سواء على مستوى الاستهداف أو على مستوى قدراتنا، كان وضعنا أقل بكثير منذ العام 82، لكننا حفظنا وحمينا هذه الأمة".وختم حمادة: "إن ظن أنه عندما استطاع أن يُلحق بجسدنا جرحاً عميقاً، أن هذا الجسد سقط، وامتدت يده إلى كل العواصم العربية، لأنه يشعر بتلك النشوة، أنه استطاع أن يتغلب على من كان يشكل الحماية لكل هذه الأمة والمنتقم لكرامتها". (الوكالة الوطنية)