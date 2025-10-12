Advertisement

لبنان

حمادة: استهداف المنشآت المدنية في الجنوب ضغط على حياة اللبنانيين

Lebanon 24
12-10-2025 | 08:26
A-
A+
Doc-P-1428416-638958797621967937.png
Doc-P-1428416-638958797621967937.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة أن "هدف العدو من استهداف المنشآت المدنية في الجنوب هو استهداف حياة المواطنين اللبنانيين للضغط عليهم" .
Advertisement

وخلال كلمة ألقاها في الاحتفال الذي أقيم في حسينية بلدة الكواخ في قضاء الهرمل، إحياءً للذكرى السنوية لاستشهاد حسين عباس الهق، قال حمادة: "لا أحد يشتبه في أن المسار في المستقبل هو على المقاومة بل هو لها، وإننا بما صبرنا وبما قدمنا من شهداء وبالظروف التي كانت أصعب من هذا بكثير، سواء على مستوى الاستهداف أو على مستوى قدراتنا، كان وضعنا أقل بكثير منذ العام 82، لكننا حفظنا وحمينا هذه الأمة".

وختم حمادة: "إن الإسرائيلي ظن أنه عندما استطاع أن يُلحق بجسدنا جرحاً عميقاً، أن هذا الجسد سقط، وامتدت يده إلى كل العواصم العربية، لأنه يشعر بتلك النشوة، أنه استطاع أن يتغلب على من كان يشكل الحماية لكل هذه الأمة والمنتقم لكرامتها". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
حمادة: أول تشرين يوم الموت ليكن يوم حياة للبنان الحر المستقل
lebanon 24
12/10/2025 18:01:37 Lebanon 24 Lebanon 24
حمادة زار رئيس الحكومة واكد دعم اللبنانيين لمواقفه
lebanon 24
12/10/2025 18:01:37 Lebanon 24 Lebanon 24
برّاك: سنعمل لتحسين حياة اللبنانيين سواء رغبت إيران أم لا
lebanon 24
12/10/2025 18:01:37 Lebanon 24 Lebanon 24
حمادة: أبناء الجنوب أثبتوا أن إرادتهم أقوى من إرادة العدو
lebanon 24
12/10/2025 18:01:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

إيهاب حمادة

الإسرائيلي

حسين عباس

المستقبل

المقاومة

إسرائيل

الهرمل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:49 | 2025-10-12
10:48 | 2025-10-12
10:46 | 2025-10-12
10:43 | 2025-10-12
10:32 | 2025-10-12
10:01 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24