24
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
21
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
11
o
بشري
17
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
البعريني يرحب بزيارة الوفد السوري ويأمل بفتح صفحة جديدة بين لبنان وسوريا
Lebanon 24
12-10-2025
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمنّى عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب
وليد البعريني
أن "تكون مآسي غزة انتهت الى غير عودة، وأن يكون مسار الاتفاقات هو الحل لوقف آلة الحرب كمرحلة اولى ولمنح
الفلسطينيين
حقهم كمرحلة ثانية".
Advertisement
وخلال سلسلة لقاءات واستقبالات في مكتبه، أمل البعريني في ان "يتّخذ الجميع العِبر مما حصل، والذهاب إلى منطق جديد في التعاطي قائم على تأمين دعم عربي وخارجي ودولي لقضايانا ليكون الرافعة لها، بعدما ثبت أن التسلح لا يجدي نفعًا"، مطالبًا "
حزب الله
"، "التفكير مليًا والتصرف بحكمة تجنبًا لتوريط
لبنان
من جديد بحرب جديدة".
وتطرّق البعريني إلى زيارة الوفد السّوري الرسمي لبيروت، مرحّبًا بهذه الزيارة ومراهنًا على مواصلة التنسيق لفتح صفحة ايجابية جديدة بين البلدين. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
جعجع: نأمل انطلاق صفحة جديدة بين لبنان وسوريا وأن نطوي الخلافات السابقة بين البلدين
Lebanon 24
جعجع: نأمل انطلاق صفحة جديدة بين لبنان وسوريا وأن نطوي الخلافات السابقة بين البلدين
12/10/2025 18:01:44
12/10/2025 18:01:44
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب رئيس الوزراء الروسي للسلطات السورية في دمشق: نحن هنا لفتح صفحة جديدة في علاقاتنا
Lebanon 24
نائب رئيس الوزراء الروسي للسلطات السورية في دمشق: نحن هنا لفتح صفحة جديدة في علاقاتنا
12/10/2025 18:01:44
12/10/2025 18:01:44
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري: زيارة الوفد السوري قد تضمن طي صفحة العلاقات السورية - اللبنانية القديمة
Lebanon 24
نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري: زيارة الوفد السوري قد تضمن طي صفحة العلاقات السورية - اللبنانية القديمة
12/10/2025 18:01:44
12/10/2025 18:01:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الغاء زيارة الوفد السوري الى لبنان أم تأجيلها؟
Lebanon 24
الغاء زيارة الوفد السوري الى لبنان أم تأجيلها؟
12/10/2025 18:01:44
12/10/2025 18:01:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الاعتدال الوطني
الوكالة الوطنية
وليد البعريني
الفلسطينيين
حزب الله
انا ليك
فلسطين
بيروت
تابع
قد يعجبك أيضاً
رجّي يعطي توجيهاته لرفع شكوى عاجلة ضدّ إسرائيل
Lebanon 24
رجّي يعطي توجيهاته لرفع شكوى عاجلة ضدّ إسرائيل
10:49 | 2025-10-12
12/10/2025 10:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع المدني يعزز جهوزيته في جاج... سيارة إسعاف في الخدمة الفورية
Lebanon 24
الدفاع المدني يعزز جهوزيته في جاج... سيارة إسعاف في الخدمة الفورية
10:48 | 2025-10-12
12/10/2025 10:48:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... "درون" إسرائيليّة تبثّ تسجيلاً صوتيّاً فوق بلدة لبنانيّة ماذا تضمّن؟
Lebanon 24
بالفيديو... "درون" إسرائيليّة تبثّ تسجيلاً صوتيّاً فوق بلدة لبنانيّة ماذا تضمّن؟
10:46 | 2025-10-12
12/10/2025 10:46:05
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف سارق مطعم في دوحة عرمون بعملية نوعية لشعبة المعلومات
Lebanon 24
توقيف سارق مطعم في دوحة عرمون بعملية نوعية لشعبة المعلومات
10:43 | 2025-10-12
12/10/2025 10:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عز الدين: نطالب بموقف لبناني حازم ضد الاعتداءات
Lebanon 24
عز الدين: نطالب بموقف لبناني حازم ضد الاعتداءات
10:32 | 2025-10-12
12/10/2025 10:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
13:29 | 2025-10-11
11/10/2025 01:29:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"أونصة" بـ50 دولاراً في لبنان.. ماذا يشهد "سوق الصاغة"؟
Lebanon 24
"أونصة" بـ50 دولاراً في لبنان.. ماذا يشهد "سوق الصاغة"؟
15:39 | 2025-10-11
11/10/2025 03:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. ماذا كشف مركز أبحاث؟
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. ماذا كشف مركز أبحاث؟
14:30 | 2025-10-11
11/10/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
07:23 | 2025-10-12
12/10/2025 07:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
09:30 | 2025-10-12
12/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:49 | 2025-10-12
رجّي يعطي توجيهاته لرفع شكوى عاجلة ضدّ إسرائيل
10:48 | 2025-10-12
الدفاع المدني يعزز جهوزيته في جاج... سيارة إسعاف في الخدمة الفورية
10:46 | 2025-10-12
بالفيديو... "درون" إسرائيليّة تبثّ تسجيلاً صوتيّاً فوق بلدة لبنانيّة ماذا تضمّن؟
10:43 | 2025-10-12
توقيف سارق مطعم في دوحة عرمون بعملية نوعية لشعبة المعلومات
10:32 | 2025-10-12
عز الدين: نطالب بموقف لبناني حازم ضد الاعتداءات
10:01 | 2025-10-12
الموقوفون السوريون... مفاوضات قانونية بمضمون سياسي
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
12/10/2025 18:01:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
12/10/2025 18:01:44
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
12/10/2025 18:01:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24