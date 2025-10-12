Advertisement

لبنان

البعريني يرحب بزيارة الوفد السوري ويأمل بفتح صفحة جديدة بين لبنان وسوريا

Lebanon 24
12-10-2025 | 08:30
تمنّى عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني أن "تكون مآسي غزة انتهت الى غير عودة، وأن يكون مسار الاتفاقات هو الحل لوقف آلة الحرب كمرحلة اولى ولمنح الفلسطينيين حقهم كمرحلة ثانية".
وخلال سلسلة لقاءات واستقبالات في مكتبه، أمل البعريني في ان "يتّخذ الجميع العِبر مما حصل، والذهاب إلى منطق جديد في التعاطي قائم على تأمين دعم عربي وخارجي ودولي لقضايانا ليكون الرافعة لها، بعدما ثبت أن التسلح لا يجدي نفعًا"، مطالبًا "حزب الله"، "التفكير مليًا والتصرف بحكمة تجنبًا لتوريط لبنان من جديد بحرب جديدة". 

وتطرّق البعريني إلى زيارة الوفد السّوري الرسمي لبيروت، مرحّبًا بهذه الزيارة ومراهنًا على مواصلة التنسيق لفتح صفحة ايجابية جديدة بين البلدين. (الوكالة الوطنية)
 
