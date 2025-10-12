التيار الوطني الحر يكرّم شهداءه وموتاه في أستراليا

Advertisement

أقام " الحرّ" في سيدني قداساً في كنيسة ودير مار شربل – بانشبول عن راحة أنفس 13 تشرين الأول 1990 وشهداء ، إضافة إلى الموتى من أعضاء " " في أستراليا.ترأس القداس رئيس دير مار شربل الأب أسعد ، وعاونه كل من الأب أنطوان طعمه، الأب أنطوني القزي، والأب روكز الحاج، بحضور الوزير السابق الدكتور بيار رفول، ومنسقة هيئة سيدني كلودين منصور جرمانوس، وعضو المجلس الوطني في "التيار" طوني طوق.قدم القداس عن نية وعن راحة أنفس شهداء 13 تشرين وشهداء الجيش اللبناني: بسام حنا شاهين، جوني سالم ناصيف، ونبيل لطفي فارس، كما رُفعت الصلاة عن الراحلين من التيار في أستراليا: عنداري، إبراهيم بخاش، أمين إلياس، سليمان بو خاطر، حميد كرم، الخوري، محمد درباس، والدكتور طوني رزق.بعد القداس، ألقت كلودين منصور جرمانوس كلمة أشادت فيها بحضور المشاركين، مؤكدة "أهمية الحفاظ على ذكرى شهداء 13 تشرين في وجدان اللبنانيين".واختتمت المناسبة بكلمة للدكتور بيار رفول شدد فيها على "دور اللبنانيين المنتشرين في المشاركة الفاعلة بالاستحقاقات الوطنية لضمان التمثيل والمواطنة". (الوكالة الوطنية)