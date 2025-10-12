Advertisement

لبنان

التيار الوطني الحر يكرّم شهداءه وموتاه في أستراليا

Lebanon 24
12-10-2025 | 09:09
أقام  "التيار الوطني الحرّ" في سيدني قداساً في كنيسة ودير مار شربل – بانشبول عن راحة أنفس شهداء 13 تشرين الأول 1990 وشهداء الجيش اللبناني، إضافة إلى الموتى من أعضاء "التيار" في أستراليا.
ترأس القداس رئيس دير مار شربل الأب أسعد لحود، وعاونه كل من الأب أنطوان طعمه، الأب أنطوني القزي، والأب روكز الحاج، بحضور الوزير السابق الدكتور بيار رفول، ومنسقة هيئة سيدني كلودين منصور جرمانوس، وعضو المجلس الوطني في "التيار" طوني طوق.

قدم  القداس عن نية لبنان وعن راحة أنفس شهداء 13 تشرين وشهداء الجيش اللبناني: بسام حنا شاهين، جوني سالم ناصيف، ونبيل لطفي فارس، كما رُفعت الصلاة عن الراحلين من التيار في أستراليا: بطرس عنداري، إبراهيم بخاش، أمين إلياس، سليمان بو خاطر، حميد كرم، جورج الخوري، محمد درباس، والدكتور طوني رزق.

بعد القداس، ألقت كلودين منصور جرمانوس كلمة أشادت فيها بحضور المشاركين، مؤكدة "أهمية الحفاظ على ذكرى شهداء 13 تشرين في وجدان اللبنانيين".

واختتمت المناسبة بكلمة للدكتور بيار رفول شدد فيها  على "دور اللبنانيين المنتشرين في المشاركة الفاعلة بالاستحقاقات الوطنية لضمان التمثيل والمواطنة". (الوكالة الوطنية)
