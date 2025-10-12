Advertisement

لبنان

الدفاع المدني يعزز جهوزيته في جاج... سيارة إسعاف في الخدمة الفورية

12-10-2025 | 10:48
أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، أن "المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، شارك في القدّاس الإلهي الذي ترأسه الأب جورج داغر في كنيسة مار عبدا – جاج، بمناسبة تدشين سيارة إسعاف جديدة لمركز الدفاع المدني في البلدة، مجهّزة بتقنيات حديثة لدعم المهمات الإسعافية، مقدمة كهبة من أبناء البلدة.
حضر القدّاس النائب السابق العميد المتقاعد شامل موزايا، وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير، وعدد من الفاعليات الدينية والاجتماعية، إلى جانب عناصر الدفاع المدني.

وألقى الأب جورج داغر عظة نوّه فيها بجهود المديرية العامة للدفاع المدني، مرحّبًا بالعميد الركن خريش، ومشيرًا إلى مساهمة أبناء البلدة في تعزيز قدرات المركز في التدخل والاستجابة للحوادث.

وعقب انتهاء القدّاس، توجّه خريش إلى الباحة الخارجية للكنيسة، حيث تسلّم رسميًا سيارة الإسعاف، وألقى كلمة أشاد فيها بمبادرة أبناء البلدة، مؤكدًا أهمية الشراكة بين المواطنين والمؤسسات العامة لتعزيز قدرة مراكز الدفاع المدني على أداء مهامها في خدمة المجتمع.

وقدّم أهالي بلدة جاج درع شكر للمدير العام للدفاع المدني تقديرًا لجهوده في دعم وتعزيز مراكز الدفاع المدني في مختلف المناطق اللبنانية.

ووضعت سيارة الإسعاف في الخدمة الفورية لدعم المهام الإسعافية في المنطقة، وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز الجهوزية العملانية لمراكز الدفاع المدني في مختلف الأقضية.

وفي ختام النشاط، توجّه خريش إلى محمية أرز جاج حيث تم غرس شجرة أرز باسمه". 
 
