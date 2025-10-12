الدفاع المدني يعزز جهوزيته في جاج... سيارة إسعاف في الخدمة الفورية

Advertisement

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في ، في بيان، أن " للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، شارك في القدّاس الإلهي الذي ترأسه الأب داغر في مار عبدا – جاج، بمناسبة تدشين سيارة إسعاف جديدة لمركز الدفاع المدني في البلدة، مجهّزة بتقنيات حديثة لدعم المهمات الإسعافية، مقدمة كهبة من أبناء البلدة.حضر القدّاس النائب السابق العميد المتقاعد شامل موزايا، وأعضاء والمخاتير، وعدد من الفاعليات والاجتماعية، إلى جانب عناصر الدفاع المدني.وألقى الأب جورج داغر عظة نوّه فيها بجهود للدفاع المدني، مرحّبًا بالعميد الركن خريش، ومشيرًا إلى مساهمة أبناء البلدة في تعزيز قدرات المركز في التدخل والاستجابة للحوادث.وعقب انتهاء القدّاس، توجّه خريش إلى الباحة الخارجية للكنيسة، حيث تسلّم رسميًا سيارة الإسعاف، وألقى كلمة أشاد فيها بمبادرة أبناء البلدة، مؤكدًا أهمية الشراكة بين المواطنين والمؤسسات العامة لتعزيز قدرة مراكز الدفاع المدني على أداء مهامها في خدمة المجتمع.وقدّم أهالي بلدة جاج درع شكر للمدير العام للدفاع المدني تقديرًا لجهوده في دعم وتعزيز مراكز الدفاع المدني في مختلف المناطق .ووضعت سيارة الإسعاف في الخدمة الفورية لدعم المهام الإسعافية في المنطقة، وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز الجهوزية العملانية لمراكز الدفاع المدني في مختلف الأقضية.وفي ختام النشاط، توجّه خريش إلى محمية أرز جاج حيث تم غرس شجرة أرز باسمه".