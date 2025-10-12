رجّي يعطي توجيهاته لرفع شكوى عاجلة ضدّ إسرائيل

Advertisement

أعطى والمغتربين يوسف رجّي توجيهاته إلى مندوب الدائم لدى الأمم المتّحدة في ، بتوجيه شكوى عاجلة إلى وأمين عام ، بشأن شنّ الطائرات الحربية الاسرائيلية في 11 تشرين الاول 2025 غاراتٍ على مجموعةٍ من المعارض الخاصة بالجرافات والحفارات على طريق المصيلح- في ، والتي أدت إلى إستشهاد وجرح عدد من المدنيين، وإلى إلحاق أضرارٍ جسيمة بالمؤسسات التجارية المستهدفة.وطلب الوزير رجّي من بعثة لبنان الدائمة في نيويورك نشر رسالة الشكوى وتوزيعها كوثيقةٍ رسمية على كافة في مجلس الأمن.