لبنان

رجّي يعطي توجيهاته لرفع شكوى عاجلة ضدّ إسرائيل

Lebanon 24
12-10-2025 | 10:49
أعطى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي توجيهاته إلى مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتّحدة في نيويورك، بتوجيه شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن وأمين عام الأمم المتحدة، بشأن شنّ الطائرات الحربية الاسرائيلية في 11 تشرين الاول 2025 غاراتٍ على مجموعةٍ من المعارض الخاصة بالجرافات والحفارات على طريق المصيلح- الزهراني في قضاء صيدا، والتي أدت إلى إستشهاد وجرح عدد من المدنيين، وإلى إلحاق أضرارٍ جسيمة بالمؤسسات التجارية المستهدفة.  
وطلب الوزير رجّي من بعثة لبنان الدائمة في نيويورك نشر رسالة الشكوى وتوزيعها كوثيقةٍ رسمية على كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

