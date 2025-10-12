Advertisement

لبنان

مطر في مهرجان طرابلس الرياضي: الرياضة تحصّن الشباب والمجتمع

Lebanon 24
12-10-2025 | 12:13
شارك النائب إيهاب مطر في مهرجان طرابلس الرياضي الذي شهد تكريم أكثر من خمسين بطلًا دوليًا وعدد من نجوم ناديَي "الرياضي" و"الأنصار"، في أجواء احتفالية جمعت الرياضيين والجمهور الطرابلسي.
وأكد مطر في كلمته على أهمية الرياضة في حياة الشباب ودورها في "إبعادهم عن الظواهر الخطيرة التي تهدّد المجتمع"، مشيرًا إلى أن الأنشطة الرياضية والثقافية تشكّل حصنًا يحمي المجتمع ويعزّز الانتماء الإيجابي، داعيًا إلى دعم المبادرات التي تُعيد لطرابلس مكانتها كعاصمة للشباب والرياضة.
