مطر في مهرجان طرابلس الرياضي: الرياضة تحصّن الشباب والمجتمع

شارك النائب في مهرجان الرياضي الذي شهد تكريم أكثر من خمسين بطلًا دوليًا وعدد من نجوم ناديَي "الرياضي" و" "، في أجواء احتفالية جمعت الرياضيين والجمهور .وأكد مطر في كلمته على أهمية الرياضة في حياة الشباب ودورها في "إبعادهم عن الخطيرة التي تهدّد المجتمع"، مشيرًا إلى أن الأنشطة الرياضية والثقافية تشكّل حصنًا يحمي المجتمع ويعزّز الانتماء الإيجابي، داعيًا إلى دعم المبادرات التي تُعيد لطرابلس مكانتها كعاصمة للشباب والرياضة.