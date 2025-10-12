Advertisement

لبنان

لبنان تحت تأثير موجة رشح وإنفلونزا قوية

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
12-10-2025 | 13:32
يشهد معظم المناطق اللبنانية هذه الأيام انتشاراً واسعاً لأعراض الرشح والإنفلونزا، حيث يشكو العديد من الأهالي من ارتفاع الحرارة، آلام الجسم، والإرهاق العام.
ويُرجَّح أن تكون تقلّبات الطقس وبداية الخريف وانخفاض المناعة الموسمية عوامل رئيسية وراء هذه الموجة.

في السياق، يوصي الأطباء بالراحة الجسدية، الإكثار من السوائل الدافئة، وتناول خافضات الحرارة الآمنة عند الحاجة، مع تجنّب إعطاء الأسبرين للأطفال. كما يُنصح بالغرغرة أو بخّاخات ومحلول ملحي للأنف، والابتعاد عن المضادات الحيوية إلّا إذا أكّد الطبيب وجود التهاب جرثومي.

وقائيًا، يشدّد الأطباء على تلقّي لقاح الإنفلونزا الموسمي (خصوصًا لكبار السن والحوامل ومرضى الربو والقلب والسكري)، وغسل اليدين، وارتداء كمامة في الأماكن المزدحمة خلال الذروة.
المصدر: خاص لبنان24
"خاص لبنان24"

