تجمع ابناء القرى الجنوبية الحدودية استنكر التعرض لمزرعاني

استنكر تجمع ابناء القرى الجنوبية الحدودية ما بثته درونات معادية من عبارات تحريضية ضد منسق تجمع ابناء القرى الجنوبية الحدودية.



واصدر التجمع بيانا ندد بما "تعرّض له منسق التجمع المهندس طارق مزرعاني الذي يقوم بما يمليه عليه ضميره الوطني والانساني والمهني من مطالبة بمساعدة ودعم اهلنا في القرى الحدودية ". وطالب البيان "الرأي العام المحلي والعالمي والدولة باتخاذ كافة الإجراءات لحمايته مع عائلته من تهديدات العدو".

