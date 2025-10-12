Advertisement

لبنان

تجمع ابناء القرى الجنوبية الحدودية استنكر التعرض لمزرعاني

Lebanon 24
12-10-2025 | 13:53
A-
A+
\
Doc-P-1428523-638958993008910968.png
Doc-P-1428523-638958993008910968.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استنكر تجمع ابناء القرى الجنوبية الحدودية ما بثته درونات معادية من عبارات تحريضية ضد منسق تجمع ابناء القرى الجنوبية الحدودية.

واصدر التجمع بيانا ندد بما "تعرّض له منسق التجمع المهندس طارق مزرعاني الذي يقوم بما يمليه عليه ضميره الوطني والانساني والمهني من مطالبة بمساعدة ودعم اهلنا في القرى الحدودية ". وطالب البيان "الرأي العام المحلي والعالمي والدولة باتخاذ كافة الإجراءات لحمايته مع عائلته من تهديدات العدو".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تأسيس "تجمع أبناء القرى الجنوبية الحدودية" للمطالبة بالعودة والدعم والإعمار
lebanon 24
13/10/2025 00:26:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أهالي الجنوب يضغطون للعودة الى القرى الحدودية ويعلنون عن تجمّع جديد
lebanon 24
13/10/2025 00:26:49 Lebanon 24 Lebanon 24
في ذكرى مرور سنتين على بدء الحرب والتهجير من بلداتهم... وقفة احتجاجية لـ"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية"
lebanon 24
13/10/2025 00:26:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش و"اليونيفيل" يؤمنان آلية أمنية لقطاف الزيتون في القرى الحدودية
lebanon 24
13/10/2025 00:26:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة بات

ساني

درون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:58 | 2025-10-12
15:56 | 2025-10-12
15:42 | 2025-10-12
15:40 | 2025-10-12
15:09 | 2025-10-12
15:06 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24