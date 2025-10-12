وليد وتيمور جنبلاط أرسلا برقيتي تعزية إلى أمير قطر ووزير خارجيتها

Advertisement

أبرق النائب والوزير السابق ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مُعزيَّين بوفاة ثلاثة من الدبلوماسيين القطريين العاملين في الديوان الأميري، من جراء حادث مروري في أثناء توجّههم لأداء مهامّهم في مدينة شرم الشيخ المصريّة.وفي البرقيتين، "تضامن مع دولة قطر في المصاب الأليم هذا، وتمنٍّ بأن تمضي الدبلوماسيّة القطريّة الفاعلة في العمل على إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة".كما أبرقا أيضًا إلى ، القطريّة الشيخ عبد الرحمن آل ثاني؛ حيث أكدا "الاعتزاز بالعلاقات الأخويّة التي تجمع وقطر"، وتمنَّيا "الشفاء العاجل للمصابين".