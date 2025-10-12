Advertisement

لبنان

قداس في الكحلونية لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية

Lebanon 24
12-10-2025 | 15:06
أحيت منطقة المتن الأعلى، بالتعاون مع جهاز الشهداء والمصابين والأسرى في "القوات اللبنانية"، قداساً لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية في دير مار الياس – الكحلونية، بحضور النائب بيار بو عاصي ممثلاً رئيس الحزب، وعدد من القيادات الحزبية والبلدية والفاعليات، وحشد من أهالي الشهداء والمحازبين وكشّافة الحريّة.
ترأس الذبيحة الإلهية الأب شربل رعد بمشاركة الأب طوني حويس والأخ نزيه أبو مسلم، وأكد في عظته أنّ "الأرض لا تُحفظ بالكلمات بل بالدم، وأن دماء الشهداء هي الحبر الذي كُتبت به قصة الكرامة"، مشدداً على أن "السلام يُبنى بالحب لا بالصراع، والوطن يُصان بالوفاء والتضحية".
القوات اللبنانية

بيار بو عاصي

رئيس الحزب

مار الياس

بو عاصي

الشهداء

