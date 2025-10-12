قداس في الكحلونية لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية

Advertisement

أحيت منطقة المتن الأعلى، بالتعاون مع جهاز والمصابين والأسرى في " "، قداساً لراحة أنفس في دير – الكحلونية، بحضور النائب ممثلاً ، وعدد من القيادات الحزبية والبلدية والفاعليات، وحشد من أهالي الشهداء والمحازبين وكشّافة الحريّة.ترأس الذبيحة الإلهية الأب شربل رعد بمشاركة الأب طوني حويس والأخ نزيه أبو مسلم، وأكد في عظته أنّ "الأرض لا تُحفظ بالكلمات بل ، وأن دماء الشهداء هي الحبر الذي كُتبت به قصة الكرامة"، مشدداً على أن "السلام يُبنى بالحب لا بالصراع، والوطن يُصان بالوفاء والتضحية".