الموسوي عن الشكوى إلى مجلس الامن الدولي: خطوة في الاتجاه الصحيح

اعتبر النائب ان " ما فعله رئيس الحكومة في توجيه لتقديم شكوى إلى مجلس الامن الدولي ضد الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة على الجنوب خطوة في الاتجاه الصحيح، ولو جاءت متأخرة".وكتب عبر منصة " اكس":" نتطلع إلى مزيد من تفعيل الديبلوماسية والخطوات الحكومية في هذا الاتجاه".