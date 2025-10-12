Advertisement

لبنان

الموسوي عن الشكوى إلى مجلس الامن الدولي: خطوة في الاتجاه الصحيح

12-10-2025 | 15:40
اعتبر النائب ابراهيم الموسوي ان " ما فعله رئيس الحكومة نواف سلام في توجيه وزير الخارجية لتقديم شكوى إلى مجلس الامن الدولي ضد الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة على الجنوب خطوة في الاتجاه الصحيح، ولو جاءت متأخرة". 
وكتب عبر منصة " اكس":" نتطلع إلى مزيد من تفعيل الديبلوماسية اللبنانية والخطوات الحكومية في هذا الاتجاه".
