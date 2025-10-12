Advertisement

لبنان

جدوى الشكوى لمجلس الأمن

Lebanon 24
12-10-2025 | 22:14
A-
A+
Doc-P-1428608-638959346086216131.jpg
Doc-P-1428608-638959346086216131.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قرر لبنان تقديم شكوى إلى مجلس الأمن على خلفية الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف منشآت مدنية وتجارية في بلدة المصيلح.
Advertisement
ويعتبر الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين أن «الشكوى إلى مجلس الأمن الدولي يمكن أن تكون وسيلة مهمة للدول من أجل عرض نزاع أو تهديد للسلام على المجتمع الدولي، لكن فعاليتها تختلف بحسب طبيعة النزاع وموازين القوى داخل المجلس» لافتا في حديث لـ»الديار» الى أن «أبرز فوائد الشكوى ، حتى لو كانت معرضة للتعطيل بسبب فيتو تضعه إحدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، فلفت انتباه المجتمع الدولي إلى قضية أو عدوان أو تهديد للسلام. فعندما تتعرض دولة لاعتداء أو تدخل خارجي، تقدم شكوى لتوثيق الأمر رسميًا»، مضيفاً:»كما تسمح الشكوى بالحصول على موقف رسمي من مجلس الأمن، قرار أو بيان رئاسي. علما أن المجلس قد يدعو إلى وقف إطلاق النار أو يقرر إرسال قوات حفظ سلام أو يفرض عقوبات على المعتدي».
ويوضح يمين أن «الشكوى تسجَّل في أرشيف الأمم المتحدة، وتصبح وثيقة دولية رسمية يمكن الاستناد إليها لاحقًا في المحاكم أو المفاوضات، من دون التغاضي عن أهمية الضغط الديبلوماسي والإعلامي. فمجرد مناقشة القضية في مجلس الأمن يجعلها تحت أنظار العالم، ويحرج الدول المعتدية أو الداعمة لها»، خاتما:»من هنا من واجب الحكومة اللبنانية أن تبادر الى تقديم شكوى الى مجلس الأمن الدولي ردا على كل اعتداء إسرائيلي».
مواضيع ذات صلة
أبي رميا: ما جدوى مجلس الأمن أمام غطرسة إسرائيل؟
lebanon 24
13/10/2025 10:45:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الموسوي عن الشكوى إلى مجلس الامن الدولي: خطوة في الاتجاه الصحيح
lebanon 24
13/10/2025 10:45:21 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام طلب من رجّي تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير
lebanon 24
13/10/2025 10:45:21 Lebanon 24 Lebanon 24
منيمنة يدين جريمة بنت جبيل ويطالب الحكومة بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن
lebanon 24
13/10/2025 10:45:21 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الأمن الدولي

الحكومة اللبنانية

المجتمع الدولي

الأمم المتحدة

مجلس الأمن

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:55 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:23 | 2025-10-13
03:05 | 2025-10-13
03:00 | 2025-10-13
02:55 | 2025-10-13
02:33 | 2025-10-13
02:30 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24