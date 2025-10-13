بشأن سلاح "حزب الله"... "خطأ كبير" ترتكبه أميركا في لبنان

Advertisement

شكّلت الغارات التي شنّها العدوّ الإسرائيليّ على منطقة المصيلح في الجنوب، تصعيداً خطيراً جدّاً، بعد أيّام قليلة من التوصّل لاتّفاق في غزة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن بالسجناء . وفي وقتٍ تعمل فيه إدارة الرئيس الأميركيّ على نزع سلاح " " في ، يُؤخذ عليها أنّها لا تُمارس الضغوط الكافية على تل أبيب، من أجل تطبيق القرار 1701 وإتّفاق 27 تشرين الثاني 2024، وهي لا تزال تستهدف البلدات والمناطق اللبنانيّة، ما يدفع "الحزب" إلى التمسّك بسلاحه، بدلاً من التعاون مع الحكومة والجيش لتسليمه.كذلك، فإنّ عدم تعامل مع بحزمٍ في لبنان، قد يُعرّض المنطقة إلى حربٍ جديدة، علماً أنّ ترامب يُشير عن نفسه، إلى أنّه "صانع سلام"، ويسعى إلى وضع حدٍّ لكافة النزاعات في العالم. وحتّى الآن، فشلت الإدارة الأميركيّة في الضغط على الحكومة الإسرائيليّة من أجل وقف إعتداءاتها وخروقاتها، بينما تعمل الدولة اللبنانيّة على حصر السلاح، وتُشدّد أمام الوفود الغربيّة وبشكلٍ خاصّ الأميركيّة منها، على أنّ ما تقوم به تل أبيب يوميّاً في الجنوب، أو عبر الغارات التي تشنّها على السلسلة الشرقيّة، يضع العراقيل أمام خطّة الجيش لنزع السلاح من "حزب الله"، إنّ لم يتأمن الإستقرار المطلوب، وإنّ لم يحترم الإسرائيليّون الإتّفاقيات المُبرمة مع .وأمام ما تقدّم، فإنّ "حزب الله" لن يعمد إلى تسليم سلاحه مع استمرار الغارات الإسرائيليّة والخروقات، ومنع الجنوبيين من العودة إلى قراهم، وهو يتحضّر ويستعدّ لأيّ طارىء أمنيّ قد يحصل، في ظلّ رغبة إسرائيل في التصعيد أكثر في ، عبر ضرب أهدافٍ تابعة لـ"الحزب" من جهّة، وتلويحها بحربٍ جديدة ضدّ من جهّة أخرى.ويقول مصدر مطّلع على ملف حصر السلاح لـ" "، إنّ "ما تقوم به إدارة ترامب في لبنان، لا يُشبه مساعيها في غزة الهادفة إلى إنهاء الحرب، وهي لا تُقدّم تسهيلات للحكومة من أجل نزع عتاد وصواريخ "حزب الله"، وتُعطي الأخير ذريعة للتمسّك بـ"المُقاومة" بدلاً من المُساهمة في تعزيز دور الدولة والمؤسسات العسكريّة الشرعيّة"، ويدعو المصدر " إلى حثّ بنيامين نتنياهو على تطبيق إتّفاق وقف النار، وإطلاق الأسرى اللبنانيين، عندها، تسقط حجج "الحزب" بالإحتفاظ بسلاحه، وتُصبح مهمّة الجيش في الدخول إلى الأنفاق ومستودعات الأسلحة أسهل".ويُضيف المصدر عينه، أنّ "حزب الله" لا يتعاون مع الدولة والجيش، لأنّ الإعتداءات الإسرائيليّة مستمرّة، وقد تُؤدّي في نهاية المطاف إلى تفجير الوضع الأمنيّ عند الحدود الجنوبيّة واندلاع حرب". ويُتابع أنّ "مُقاربة ترامب لملف السلاح غير الشرعيّ في لبنان خاطئة، وهي قائمة على تشجيع إسرائيل على استخدام القوّة مع "الحزب"، فيما المطلوب دعم المسار الدبلوماسيّ والتهدئة، تماماً كما حدث في غزة، حيث أنّ القصف العنيف لم يجلب إلّا المزيد من الدمار، بينما الإتّصالات والحوار نتج عنهما التوافق الذي أدى إلى إنهاء المعارك".