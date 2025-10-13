Advertisement

لبنان

بشأن سلاح "حزب الله"... "خطأ كبير" ترتكبه أميركا في لبنان

كارل قربان Karl Korban

|
Lebanon 24
13-10-2025 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1428716-638959438559974809.webp
Doc-P-1428716-638959438559974809.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شكّلت الغارات التي شنّها العدوّ الإسرائيليّ على منطقة المصيلح في الجنوب، تصعيداً خطيراً جدّاً، بعد أيّام قليلة من التوصّل لاتّفاق في غزة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن بالسجناء الفلسطينيين. وفي وقتٍ تعمل فيه إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب على نزع سلاح "حزب الله" في لبنان، يُؤخذ عليها أنّها لا تُمارس الضغوط الكافية على تل أبيب، من أجل تطبيق القرار 1701 وإتّفاق 27 تشرين الثاني 2024، وهي لا تزال تستهدف البلدات والمناطق اللبنانيّة، ما يدفع "الحزب" إلى التمسّك بسلاحه، بدلاً من التعاون مع الحكومة والجيش لتسليمه.
Advertisement
 
كذلك، فإنّ عدم تعامل واشنطن مع إسرائيل بحزمٍ في لبنان، قد يُعرّض المنطقة إلى حربٍ جديدة، علماً أنّ ترامب يُشير عن نفسه، إلى أنّه "صانع سلام"، ويسعى إلى وضع حدٍّ لكافة النزاعات في العالم. وحتّى الآن، فشلت الإدارة الأميركيّة في الضغط على الحكومة الإسرائيليّة من أجل وقف إعتداءاتها وخروقاتها، بينما تعمل الدولة اللبنانيّة على حصر السلاح، وتُشدّد أمام الوفود الغربيّة وبشكلٍ خاصّ الأميركيّة منها، على أنّ ما تقوم به تل أبيب يوميّاً في الجنوب، أو عبر الغارات التي تشنّها على السلسلة الشرقيّة، يضع العراقيل أمام خطّة الجيش لنزع السلاح من "حزب الله"، إنّ لم يتأمن الإستقرار المطلوب، وإنّ لم يحترم الإسرائيليّون الإتّفاقيات المُبرمة مع بيروت.
 
وأمام ما تقدّم، فإنّ "حزب الله" لن يعمد إلى تسليم سلاحه مع استمرار الغارات الإسرائيليّة والخروقات، ومنع الجنوبيين من العودة إلى قراهم، وهو يتحضّر ويستعدّ لأيّ طارىء أمنيّ قد يحصل، في ظلّ رغبة إسرائيل في التصعيد أكثر في الشرق الأوسط، عبر ضرب أهدافٍ تابعة لـ"الحزب" من جهّة، وتلويحها بحربٍ جديدة ضدّ إيران من جهّة أخرى.
 
ويقول مصدر مطّلع على ملف حصر السلاح لـ"لبنان 24"، إنّ "ما تقوم به إدارة ترامب في لبنان، لا يُشبه مساعيها في غزة الهادفة إلى إنهاء الحرب، وهي لا تُقدّم تسهيلات للحكومة من أجل نزع عتاد وصواريخ "حزب الله"، وتُعطي الأخير ذريعة للتمسّك بـ"المُقاومة" بدلاً من المُساهمة في تعزيز دور الدولة والمؤسسات العسكريّة الشرعيّة"، ويدعو المصدر "الأميركيين إلى حثّ بنيامين نتنياهو على تطبيق إتّفاق وقف النار، وإطلاق الأسرى اللبنانيين، عندها، تسقط حجج "الحزب" بالإحتفاظ بسلاحه، وتُصبح مهمّة الجيش في الدخول إلى الأنفاق ومستودعات الأسلحة أسهل".
 
ويُضيف المصدر عينه، أنّ "حزب الله" لا يتعاون مع الدولة  والجيش، لأنّ الإعتداءات الإسرائيليّة مستمرّة، وقد تُؤدّي في نهاية المطاف إلى تفجير الوضع الأمنيّ عند الحدود الجنوبيّة واندلاع حرب". ويُتابع أنّ "مُقاربة ترامب لملف السلاح غير الشرعيّ في لبنان خاطئة، وهي قائمة على تشجيع إسرائيل على استخدام القوّة مع "الحزب"، فيما المطلوب دعم المسار الدبلوماسيّ والتهدئة، تماماً كما حدث في غزة، حيث أنّ القصف العنيف لم يجلب إلّا المزيد من الدمار، بينما الإتّصالات والحوار نتج عنهما التوافق الذي أدى إلى إنهاء المعارك".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مطالبة أميركية باجراءات تنفيذية بشأن سلاح "حزب الله" والحكومة تستكمل دراسة الموازنة اليوم
lebanon 24
13/10/2025 13:59:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا للعربية: نتواصل مع أميركا بشأن جهود لبنان لنزع سلاح حزب الله
lebanon 24
13/10/2025 13:59:04 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "حزب الله": حاضرون وجاهزون لمواجهة أيّ عدوان كبير على لبنان
lebanon 24
13/10/2025 13:59:04 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يستكمل حواره مع "حزب الله" بشأن حصرية السلاح وترقب للتقرير الأول للجيش
lebanon 24
13/10/2025 13:59:04 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الفلسطينيين

الأميركيين

الإسرائيلي

لبنان 24

حزب الله

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

كارل قربان Karl Korban

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:45 | 2025-10-13
06:43 | 2025-10-13
06:40 | 2025-10-13
06:22 | 2025-10-13
06:15 | 2025-10-13
06:06 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24