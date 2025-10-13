25
لبنان
غدًا... اجتماع لرؤساء تحرير المواقع الالكترونية الاعلامية في المجلس الوطني للاعلام
Lebanon 24
13-10-2025
|
02:23
دعا رئيس
المجلس الوطني للإعلام
المرئي والمسموع،
عبد الهادي
محفوظ، رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية الإعلامية وممثليها، بالإضافة إلى أعضاء
لجنة المتابعة
، إلى حضور اجتماع سيُعقد في مقر المجلس عند الساعة الثانية عشرة ظهر غد.
الهدف من الاجتماع تناول واقع الإعلام الالكتروني وما تم تداوله في الاجتماع السابق والمطالبة بنقابة خاصة بالإعلام الالكتروني والإعلام الحرالذي هو جزء من الإعلام المرئي.
وبالتالي الإعلام الالكتروني هو اعلام حر ينبغي ممارسته في إطار القانون المرئي والمسموع رقم 382/94 ومرجعيته إلى أن يتم صدور قانون الإعلام الجديد الذي ينبغي أن يأخذ في الإعتبار كون الإعلام الالكتروني هو الذي يتصدر حاليا
الإعلام اللبناني
ويمتلك القدرة على أن يكون الإعلام الأول في العالم العربي كون
لبنان
يمتاز عن المحيط بأنه يحتضن الإعلام الحر وليس إعلام الحاكم على أن يكون هذا الإعلام خاضعا للمسؤولية ويبتعد عن الإثارة الطوائفية والسياسية ويتبنى الموضوعية والشفافية وصحة الخبر ودقته والمصدر الموثوق والابتعاد عن الأخبار الكاذبة والمضللة والإساءة إلى الآخر.
كما نشر شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والطبابة وشركات التأمين وأقساط المدارس والجامعات وأموال المودعين والترويج للمخدرات والتصرف السيء من مالكي موتورات الكهرباء.
واكد المجلس انه يريد إبلاغ المواقع الالكترونية سحب
العلم
والخبر من كل المواقع التي لا تلتزم شروط الأداء المشار إليها وأنه عند الاقتضاء يحيلها إلى
القضاء
وإلى متابعة
الأجهزة الأمنية
سيما أنه تبلغ من مراجع ومواطنين عاديين عن إساءات وعن ترويج للإشاعات وتضليل الرأي العام.
