لبنان
سعد: في زمن التيه الطائفي المذهبي البغيض تبقى صيدا منارة الرقي
Lebanon 24
13-10-2025
|
02:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب
الأمين العام
لـ "
التنظيم الشعبي الناصري
" النائب
أسامة سعد
عبر حسابه على منصة "أكس":
" في زمن السفه وحقارة الكلام وضحالة العقل ورعونة التصرف. في زمن التيه الطائفي المذهبي البغيض تبقى
صيدا
منارة الرقي ورجاحة العقل ورحابة
الصدر
وموئل الاحرار. تبقى على وطنيتها الجامعة وعروبتها الحضارية.ترذل سرديات الزمن الرديء.تصون كرامة الانسان وكرامة الوطن التحية لناسها الطيبين".
