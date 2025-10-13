سعد: في زمن التيه الطائفي المذهبي البغيض تبقى صيدا منارة الرقي

Advertisement

كتب لـ " " النائب عبر حسابه على منصة "أكس":" في زمن السفه وحقارة الكلام وضحالة العقل ورعونة التصرف. في زمن التيه الطائفي المذهبي البغيض تبقى منارة الرقي ورجاحة العقل ورحابة وموئل الاحرار. تبقى على وطنيتها الجامعة وعروبتها الحضارية.ترذل سرديات الزمن الرديء.تصون كرامة الانسان وكرامة الوطن التحية لناسها الطيبين".