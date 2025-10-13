على متن درّاجة نارية... يروّج المخدّرات في مناطق من قضاء كسروان والأمن يوقفه (صورة)

Advertisement

"توافرت معطيات لشعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، حول قيام شخص مجهول الهويّة بترويج المخدّرات في مناطق من قضاء كسروان.على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت إلى تحديد هويّته، وتبيّن أنّه يُدعى: (مواليد عام ۲۰۰۲، سوري)بتاريخ 16-9-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في العقيبة، على متن درّاجة آليّة نوع V150 لون برتقالي، تم ضبطها.بتفتيشه والدّرّاجة، تمّ ضبط 28 طبّة بلاستيكيّة تحتوي على مادتي الكوكايين وباز الكوكايين، بالإضافة إلى ضبط سيجارة حشيشة كيف. وقد اعترف بترويج موادَ مخدّرة على عددٍ كبيرٍ من الأشخاص في مناطق من كسروان.أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وسُلّم والمضبوطات إلى المرجع المعني، عملًا بإشارة المختص".