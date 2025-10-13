Advertisement

لبنان

خلال 24 ساعة... إليكم عدد المهام التي نفذها الدفاع المدني

13-10-2025 | 03:23
 أفادت المديرية العامة للدفاع المدني ان عناصرها نفذت 75 مهمّة في الـ 24 ساعة الماضية، توزعت كالآتي:
اخماد حرائق: 44: أعشاب: 25، نفايات: 7، منازل: 4، مستودعات: 2، آليات متنوعة: 2، كهرباء: 3، باحة للآليات الثقيلة جراء القصف: 1

انقاذ: 2

اسعاف: 15: حالات طارئة: 6، حوادث سير: 2، نقل مرضى: 7

خدمات عامة: 3

سلامة عامة: 11
المديرية العامة للدفاع المدني

المديرية العامة

مديرية ال

