خلال 24 ساعة... إليكم عدد المهام التي نفذها الدفاع المدني

أفادت ان عناصرها نفذت 75 مهمّة في الـ 24 ساعة الماضية، توزعت كالآتي:اخماد حرائق: 44: أعشاب: 25، نفايات: 7، منازل: 4، مستودعات: 2، آليات متنوعة: 2، كهرباء: 3، باحة للآليات الثقيلة جراء القصف: 1انقاذ: 2اسعاف: 15: حالات طارئة: 6، حوادث سير: 2، نقل مرضى: 7خدمات عامة: 3سلامة عامة: 11