سلامة التقى سفير العراق في زيارة رسمية

استقبل غسان سلامة في مكتبه في المكتب الوطنية-الصنائع، سفير محمد رضا في زيارة بروتوكولية، وتم التطرق الى المستجدات والتطورات في والمنطقة ،بالإضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما الثقافية.كما تم التطرق الى رغبة الجانبين في تسريع توقيع ‏مذكرة التفاهم‏ التي ابرمت عام 1999 ‏بين ووزارة الثقافة والسياحة والاثار للتعاون في مجال الثقافة والتراث والاثار بين البلدين.