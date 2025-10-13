Advertisement

لبنان

سلامة التقى سفير العراق في زيارة رسمية

Lebanon 24
13-10-2025 | 03:49
 استقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتب الوطنية-الصنائع، سفير العراق محمد رضا الحسيني في زيارة بروتوكولية، وتم التطرق الى المستجدات والتطورات في لبنان والمنطقة ،بالإضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما الثقافية.
كما تم التطرق الى رغبة الجانبين في تسريع توقيع ‏مذكرة التفاهم‏ التي ابرمت عام 1999 ‏بين وزارة الثقافة اللبنانية ووزارة الثقافة والسياحة والاثار العراقية للتعاون في مجال الثقافة والتراث والاثار بين البلدين.
