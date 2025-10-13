25
لبنان
سلامة التقى سفير العراق في زيارة رسمية
Lebanon 24
13-10-2025
|
03:49
A-
A+
استقبل
وزير الثقافة
غسان سلامة في مكتبه في المكتب الوطنية-الصنائع، سفير
العراق
محمد رضا
الحسيني
في زيارة بروتوكولية، وتم التطرق الى المستجدات والتطورات في
لبنان
والمنطقة ،بالإضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما الثقافية.
كما تم التطرق الى رغبة الجانبين في تسريع توقيع مذكرة التفاهم التي ابرمت عام 1999 بين
وزارة الثقافة
اللبنانية
ووزارة الثقافة والسياحة والاثار
العراقية
للتعاون في مجال الثقافة والتراث والاثار بين البلدين.
