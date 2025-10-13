صافٍ إلى قليل الغيوم... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة

Advertisement

وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط .ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بين 21 و 29، في بين 20 و 28 درجة وفي بين 13 و 27 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين:صاف الى قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة فوق الجبال و على الساحل وارتفاعها في الداخل، كما تنخفض نسبة الرطوبة وتبقى الرياح ناشطة.الثلاثاء:صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل و دون تعديل فوق الجبال و على الساحل ، وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة.الأربعاء:قليل الغيوم من دون تعديل بدرجات الحرارة كما تبقى الرطوبة منخفضة.الخميس:قليل الغيوم من دون تعديل بدرجات الحرارة فوق الجبال وعلى الساحل و انخفاضها بشكل بسيط في الداخل.-الحرارة على الساحل من 22 الى 27 درجة ، فوق الجبال من 12 الى 21 درجة ، في الداخل من 14 الى 28 درجة.-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية ناشطة، سرعتها بين 10 و 35 كم/س .-الانقشاع:جيد إجمالا.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 70%.حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 27 درجة.-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.-ساعة : 6,42-ساعة غروب الشمس: 18,07