لبنان
هاشم: الرسالة التي أرادت إسرائيل إيصالها وصلت
Lebanon 24
13-10-2025
|
04:16
اعتبر النائب
قاسم
هاشم، اليوم الاثنين، أن "ما يجري من اعتداءات إسرائيلية هو رسالة واضحة بكل أبعادها"، مشيرًا إلى أن "العدو
الإسرائيلي
لا يسعى فقط إلى توجيه ضربة عسكرية، بل إلى فرض واقع جديد على الأرض".
وفي حديث الى "صوت كل
لبنان
"، شدد على أن "الرسالة التي أرادت
إسرائيل
إيصالها وصلت، وقد تكون محاولة للضغط على لبنان من أجل دفعه نحو مسار سياسي مواز لما يجري في غزة، أو حتى لجرّه إلى اتفاق معين"، معتبرًا أن "العدو الإسرائيلي لا يريد للجنوب أن يعود إلى ما كان عليه".
وعن عدم لقاء
وزير الخارجية
السورية
، أسعد الشيباني، مع
رئيس مجلس النواب نبيه بري
خلال زيارته الأخيرة إلى
بيروت
، أوضح أن "الموضوع طبيعي ولم يتم التوقف عنده كثيرًا"، مشيرًا إلى أنه "قد يكون الوزير السوري اكتفى بلقاءاته مع السلطات التنفيذية للهدف الذي أتى من أجله، وهو حر في خياراته".
ورأى هاشم أن "العلاقات
اللبنانية
- السورية لم تتطور بعد إلى المستوى المطلوب، رغم أن لبنان يؤكد دائمًا رغبته في أفضل العلاقات الطبيعية مع
سوريا
"، معتبرًا أن "العلاقة بين البلدين تبقى ضرورية، نظرًا للتشابك الجغرافي والاقتصادي والتاريخي".
