Advertisement

لبنان

هاشم: الرسالة التي أرادت إسرائيل إيصالها وصلت

Lebanon 24
13-10-2025 | 04:16
A-
A+
Doc-P-1428801-638959512252686398.jpg
Doc-P-1428801-638959512252686398.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر النائب قاسم هاشم، اليوم الاثنين، أن "ما يجري من اعتداءات إسرائيلية هو رسالة واضحة بكل أبعادها"، مشيرًا إلى أن "العدو الإسرائيلي لا يسعى فقط إلى توجيه ضربة عسكرية، بل إلى فرض واقع جديد على الأرض".
Advertisement


وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، شدد على أن "الرسالة التي أرادت إسرائيل إيصالها وصلت، وقد تكون محاولة للضغط على لبنان من أجل دفعه نحو مسار سياسي مواز لما يجري في غزة، أو حتى لجرّه إلى اتفاق معين"، معتبرًا أن "العدو الإسرائيلي لا يريد للجنوب أن يعود إلى ما كان عليه".


وعن عدم لقاء وزير الخارجية السورية، أسعد الشيباني، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، أوضح أن "الموضوع طبيعي ولم يتم التوقف عنده كثيرًا"، مشيرًا إلى أنه "قد يكون الوزير السوري اكتفى بلقاءاته مع السلطات التنفيذية للهدف الذي أتى من أجله، وهو حر في خياراته".


ورأى هاشم أن "العلاقات اللبنانية - السورية لم تتطور بعد إلى المستوى المطلوب، رغم أن لبنان يؤكد دائمًا رغبته في أفضل العلاقات الطبيعية مع سوريا"، معتبرًا أن "العلاقة بين البلدين تبقى ضرورية، نظرًا للتشابك الجغرافي والاقتصادي والتاريخي".
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تواصل قضم أراضي الضفة.. ما الرسالة التي تريد إيصالها؟
lebanon 24
13/10/2025 14:00:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بري مصرّ على اعادة الاعمار: الرسالة الإسرائيلية وصلت وأين صدقية الراعي الأميركي؟
lebanon 24
13/10/2025 14:00:46 Lebanon 24 Lebanon 24
موفد زار سلام و"الرسالة وصلت"
lebanon 24
13/10/2025 14:00:46 Lebanon 24 Lebanon 24
هاشم: إسرائيل أبرز نموذج للإرهاب المنظّم في المنطقة
lebanon 24
13/10/2025 14:00:46 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

وزير الخارجية

الإسرائيلي

اللبنانية

نبيه بري

إسرائيل

السورية

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:45 | 2025-10-13
06:43 | 2025-10-13
06:40 | 2025-10-13
06:22 | 2025-10-13
06:15 | 2025-10-13
06:06 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24