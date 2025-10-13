حمادة: الجنوب شكّل درعًا لكلّ الأمة أمام المشروع الإسرائيلي

Advertisement

واعتبر أنّ "هذا الجنوب شكّل ولا يزال درعاً لكل الأمة أمام المشروع الذي امتدت يده إلى أعمق العواصم العربية".وقال:"ان القرى في هذه المنطقة ما زالت تنبض بالحياة بفضل تضحيات المجاهدين، فالأبناء الذين يرفعون اليوم شهاداتهم بالحبر الأزرق، مدينون لأولئك الذين وقّعوا بشهاداتهم الأحمر"، مؤكداً أنّه "لولا المقاومة لما كان هناك بلد ولا كراسي ولا سلطات، وأنّ البعض ما زال للأسف يستهدف المرتكزات التي حمت لبنان وصانت كيانه".ورأى أنّ "الحملة الأخيرة التي طاولت دولة ومحاولة حصار المجلس النيابي تحت عناوين كاذبة تتذرّع بقانون انتخاب جديد، ليست سوى غطاء لتأجيل الانتخابات"، لافتاً إلى أنّ "هذا الاستهداف المتعمّد يتقاطع بوضوح مع الرسائل التي أرسلها العدو الإسرائيلي من خلال اعتداءاته الأخيرة"، متسائلاً: هل يبدأ المشروع الإسرائيلي بكلام في لبنان لتُثبّته الطائرات الحربية في سمائنا؟".