لبنان

حمادة: الجنوب شكّل درعًا لكلّ الأمة أمام المشروع الإسرائيلي

Lebanon 24
13-10-2025 | 04:15
أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، إلى أنّ "البعض يحاول التنظير وفرض واقع عبر الثمن الذي يدفعه الجنوب والجنوبيون عن لبنان، وكأنّ هذا الواقع مأثوم، فيما الحقيقة أنّ هذه المقاومة لم تحم لبنان فحسب، بل حمت الأمة بأكملها وجغرافيتها وأنظمتها". 
واعتبر أنّ "هذا الجنوب شكّل ولا يزال درعاً لكل الأمة أمام المشروع الإسرائيلي الذي امتدت يده إلى أعمق العواصم العربية".



وقال:"ان القرى في هذه المنطقة ما زالت تنبض بالحياة بفضل تضحيات المجاهدين، فالأبناء الذين يرفعون اليوم شهاداتهم بالحبر الأزرق، مدينون لأولئك الذين وقّعوا بشهاداتهم بالدم الأحمر"، مؤكداً أنّه "لولا المقاومة لما كان هناك بلد ولا كراسي ولا سلطات، وأنّ البعض ما زال للأسف يستهدف المرتكزات التي حمت لبنان وصانت كيانه".



ورأى أنّ "الحملة الأخيرة التي طاولت دولة الرئيس نبيه بري ومحاولة حصار المجلس النيابي تحت عناوين كاذبة تتذرّع بقانون انتخاب جديد، ليست سوى غطاء لتأجيل الانتخابات"، لافتاً إلى أنّ "هذا الاستهداف المتعمّد يتقاطع بوضوح مع الرسائل التي أرسلها العدو الإسرائيلي من خلال اعتداءاته الأخيرة"، متسائلاً: هل يبدأ المشروع الإسرائيلي بكلام في لبنان لتُثبّته الطائرات الحربية في سمائنا؟".


