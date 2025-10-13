نائب "حزب الله": حاضرون وجاهزون لمواجهة أيّ عدوان كبير على لبنان

25
لبنان
اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشّي، أنّ "العدو استطاع أن يقتل
الأمين العام
الشهيد
السيد حسن نصر
الله وبعض
القادة
نتيجة تفوقه بالتكنولوجيا، ولكنه رغم ذلك لم يستطع أن يحقق أي تقدم في الميدان في مواجهة أبطال
المقاومة
على مدى 66 يوماً رغم حشده لخمسة فرق عسكرية".
وقال : "إن أبطالنا ثبتوا وواجهوا بإباء وشموخ كشموخ جبال
لبنان
وأرزه، وهم اليوم حاضرون وجاهزون لمواجهة أي عدوان كبير على لبنان وفق ما يهول الأميركي والإسرائيلي بالاجتياح".
وأضاف: "نقول للأعداء لقد مضى الزمن الذي تستطيعون فيه كسر إرادة المقاومة لدى شعبنا وأمتنا، ولن تموت أمة لديها مقاومة".
وفي أجواء وقف إطلاق النار في غزة، وجّه النائب جشي التحية "لأبطال
فلسطين
، لشعبها الأبي العصي على الانكسار، للمواجهات التي خاضها أبطال فلسطين وشجعانها وفرسانها على مدى سنتين ونيف".
وقال: "لقد واجهوا العدو الاسرائيلي ومن خلفه الأميركي وأتباعه بالإمكانات المحدودة، واجهوا الجيش الذي قيل أنه لا يقهر مزوداً بأحدث الطائرات والتقنيات في العالم، نعم قهر الجيش الذي لا يقهر حيث اضطر العدو مرغماً إلى التفاوض مع أسود فلسطين ولم يستطع أن يحرر الأسرى الصهاينة إلا من خلال المفاوضات رغم كل القتل والتدمير والتوحش والتجويع".
وتابع النائب جشي: "إن العدو الاسرائيلي يقتل ويدمر حيث يملك الإمكانات الكبيرة التي تمكنه من ذلك، ويحاول من خلال القتل والتدمير الهائل أن يرسم صورة النصر لنفسه، وهو لا يقاتل إلا من وراء جدر من خلال دباباته وطائراته المحصنة".
