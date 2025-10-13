Advertisement

لبنان

بلدية بيروت: استمرار حملة إزالة كافة التعديات

Lebanon 24
13-10-2025 | 05:41
بناءً لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود، واستكمالاً لحملة إزالة كافة التعديات على الأملاك العامة على الطرقات وعن الأرصفة وغيرها ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، قامت دائرة السير التابعة لمصلحة الهندسة في بلدية بيروت بإزالة كافة العوائق بمختلف أنواعها من أعمدة حديدية، براميل، أحواض الزهور، سيارات مهملة وكل أشكال التعديات على الملك العام، وذلك في أحياء الاشرفية البسطا، زقاق البلاط، طلعة النويري شارع الاوزاعي راس بيروت، طريق الجديدة، راس النبع، المصيطبة، حيث ستستمر إزالة التعديات عن الأملاك العامة تباعاً لتشمل  شوارع اخرى في مدينة بيروت.
 
 
 
دائرة العلاقات العامة

محافظة مدينة بيروت

طريق الجديدة

محافظة مدينة

بلدية بيروت

مروان عبود

راس النبع

الاوزاعي

