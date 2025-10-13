بلدية بيروت: استمرار حملة إزالة كافة التعديات



صدر عن في ما يلي:

Advertisement

بناءً لتوجيهات محافظ القاضي ، واستكمالاً لحملة إزالة كافة التعديات على الأملاك العامة على الطرقات وعن الأرصفة وغيرها ضمن نطاق ، قامت دائرة السير التابعة لمصلحة الهندسة في بلدية بيروت بإزالة كافة العوائق بمختلف أنواعها من أعمدة حديدية، براميل، أحواض الزهور، سيارات مهملة وكل أشكال التعديات على الملك العام، وذلك في أحياء الاشرفية البسطا، زقاق البلاط، طلعة شارع راس بيروت، ، ، المصيطبة، حيث ستستمر إزالة التعديات عن الأملاك العامة تباعاً لتشمل شوارع اخرى في مدينة بيروت.