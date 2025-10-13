الصدّي من نهر الكلب: حملة شاملة لتنظيف النهر وإنهاء التعديات والتلوث

Advertisement

قام والمياه جو الصدّي بجولة ميدانية على منطقة نهر الكلب – زكريت، بمشاركة عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، وممثلين عن وزارتي الأشغال العامة والإنماء والإعمار، إلى جانب رؤساء بلديات زكريت وضبية ومخاتير البلدتين وعدد من الإعلاميين.انطلقت الجولة من ساحة القديسة حنّة حيث تفقّد الوزير وفريقه الأضرار التي لحقت بالمجرى الطبيعي للنهر نتيجة الإهمال والتعديات والنفايات والمجارير، إضافة إلى الاطلاع على أعمال حيطان الدعم والتنظيف الجارية.وأكد الصدّي أن "الهدف من الزيارة هو متابعة تنفيذ الأشغال المتعلقة بالتنظيف وحيطان الدعم، إذ باشرت الوزارة العمل منذ أشهر ولا يزال أمامنا الكثير لإنجازه".وأوضح أن "الوزارة رصدت تمويلاً لاستكمال تدعيم الحيطان من موازنتي 2024 و2025، كما طلبت من المصالح المختصة الإسراع في تنفيذ المعالجات ولا سيما في المناطق الأكثر تضرراً من التلوث".وحذّر الصدّي من "ظاهرة رمي النفايات في مجرى النهر"، قائلاً: "عاينّا خلال الجولة قطع أثاث منزلي وثلاجات وبرادات مرمية في المياه، وهذا أمر غير مقبول. التنظيف لا يمكن أن يترافق مع التلويث من الجهة المقابلة".أما بشأن التعديات، فأعلن أن "الوزارة أنجزت لائحة كاملة بها وأرسلتها إلى ، وسنعيد تأكيدها لإزالة هذه التعديات نهائياً لأنها تلتهم ثلث مجرى النهر".وفي ما خصّ الصرف الصحي، أوضح الصدّي أن "هناك شبكة (collecteur) من المتن إلى منتصف النهر، وسيُستكمل العمل عليها لضخ المياه نحو محطة برج التي يشرف عليها "، مشيراً إلى أن "المشروع يخضع للتقييم بالتنسيق مع رؤساء البلديات لتسريع التنفيذ والتمويل".، شكر النائب رازي الحاج الوزير الصدّي على "اهتمامه واستجابته"، قائلاً: "نقف اليوم عند أهم معلم أثري في ، نهر الكلب الذي وثّقت صخوره تاريخ جلاء المحتلين. لا يجوز أن تبقى حوله مجارير وتعديات تشوه صورته. من أزال الاحتلالات قادر أن يزيل التلوث والتعديات".وختم الحاج مؤكداً أن "الوزير الصدّي وعد بأن يرى اللبنانيون نهر الكلب قريباً في مكانته التاريخية والسياحية التي يستحقها أبناء المتن وكسروان".