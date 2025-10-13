25
لبنان
"إقبال" على "أمن الدولة"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
13-10-2025
|
06:15
سُجل مؤخراً إقبالٌ كثيف للشابات والشبان على تقديم طلبات التحاق بالمديرية العامة لأمن الدولة، حيث تُقام دورة لتطويع 500 عنصر من الذكور والإناث.
ما سهّل الأمور على المقبلين هو توافر الطوابع في أماكن عديدة مُرخص لها من أجل إنجاز المعاملات الرسمية، فيما يقومُ المتطوعون بتقديم طلباتهم لدى مراكز "ليبان بوست".
وقال أحد المخاتير لـ
"
لبنان24
"
إن غالبية الطلبات المقدمة لديه للحصول على إخراجات قيد هي لصالح
أمن الدولة
، مشيراً إلى أن الطوابع متوافرة وبسعرها الرسمي بعدما كان هناك احتكارٌ يؤدي إلى عرقلة تقديم أي طلبات رسمية.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
