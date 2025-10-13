"إقبال" على "أمن الدولة"

سُجل مؤخراً إقبالٌ كثيف للشابات والشبان على تقديم طلبات التحاق بالمديرية العامة لأمن الدولة، حيث تُقام دورة لتطويع 500 عنصر من الذكور والإناث.

ما سهّل الأمور على المقبلين هو توافر الطوابع في أماكن عديدة مُرخص لها من أجل إنجاز المعاملات الرسمية، فيما يقومُ المتطوعون بتقديم طلباتهم لدى مراكز "ليبان بوست".