لبنان

من أجل الأسرى.. خطوة لـ"الحزب"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
13-10-2025 | 06:45
بدأ "حزب الله" مؤخراً إطلاق ما أسماها "بطاقة أسير"، حيث راح يُعرّف عن الأسرى اللبنانيين الموجودين لدى العدو الإسرائيلي منذ الحرب الأخيرة على لبنان عام 2024.
الخطوة هذه التي اتخذها "حزب الله"  لافتة، وتقول مصادر مقربة منه إن "الحزب" سيضغط أكثر لتكون قضية الأسرى متصدّرة المشهد في المرحلة المقبلة، بعدما "تراجع" تسليط الضوء عليها نوعاً ما.
 

وتأتي خطوة "بطاقة أسير" مماثلة لخطوة "بطاقة سلاح" أو "بطاقة هدف"، وهي منشورات كانت تُعتمد سابقاً من قبل أطراف إعلامية تابعة لحزب الله، للإضاءة على أسلحة استخدمها خلال الحرب أو حتى على أهداف للعدو استهدفها سابقاً لاسيما خلال حربه لإسناد غزة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

