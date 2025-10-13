بدأ " " مؤخراً إطلاق ما أسماها "بطاقة أسير"، حيث راح يُعرّف عن الأسرى اللبنانيين الموجودين لدى العدو منذ الحرب الأخيرة على عام 2024.

الخطوة هذه التي اتخذها "حزب الله" لافتة، وتقول مصادر مقربة منه إن "الحزب" سيضغط أكثر لتكون قضية الأسرى متصدّرة المشهد في المرحلة المقبلة، بعدما "تراجع" تسليط الضوء عليها نوعاً ما.