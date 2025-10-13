Advertisement

لبنان

في بيروت.. حملة شاملة لإزالة التعدّيات في الشوارع

Lebanon 24
13-10-2025 | 06:22
أطلقت بلدية بيروت حملة ميدانية واسعة لإزالة التعديات على الأملاك العامة في مختلف أحياء العاصمة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود، واستكمالًا للجهود المبذولة في إعادة النظام إلى الطرقات والأرصفة.
وفي بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة في البلدية، أوضحت أن دائرة السير التابعة لمصلحة الهندسة نفذت عمليات إزالة شملت العوائق من أعمدة حديدية، وبراميل، وأحواض زهور، وسيارات مهملة، وسائر أشكال التعديات التي كانت تعيق حركة المواطنين والمركبات.
وشملت الحملة مناطق الأشرفية، البسطة، زقاق البلاط، طلعة النويري، شارع الأوزاعي، رأس بيروت، طريق الجديدة، رأس النبع والمصيطبة، على أن تتواصل الأعمال تباعًا لتشمل شوارع وأحياء أخرى ضمن نطاق محافظة بيروت، بهدف استعادة المشهد الحضري وتنظيم الحياة العامة في المدينة.
 
