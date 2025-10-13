في بيروت.. حملة شاملة لإزالة التعدّيات في الشوارع

أطلقت حملة ميدانية واسعة لإزالة التعديات على الأملاك العامة في مختلف أحياء العاصمة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ القاضي ، واستكمالًا للجهود المبذولة في إعادة النظام إلى الطرقات والأرصفة.

وفي بيان صادر عن في البلدية، أوضحت أن دائرة السير التابعة لمصلحة الهندسة نفذت عمليات إزالة شملت العوائق من أعمدة حديدية، وبراميل، وأحواض زهور، وسيارات مهملة، وسائر أشكال التعديات التي كانت تعيق والمركبات.

وشملت الحملة مناطق ، البسطة، زقاق البلاط، طلعة ، ، ، ، رأس النبع والمصيطبة، على أن تتواصل الأعمال تباعًا لتشمل شوارع وأحياء أخرى ضمن نطاق محافظة بيروت، بهدف استعادة المشهد الحضري وتنظيم الحياة العامة في المدينة.